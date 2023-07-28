Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины

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Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой. Об этом 28 июля заявил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
«Мы, разумеется, не будем робеть, возвращаясь к Конгрессу, если и когда возникнет необходимость в дополнительных пакетах финансирования», — заявил Кирби.Вашингтон и Рим будут оказывать Киеву помощь до тех пор, пока Украина не перестанет в ней нуждаться. К такому обоюдному решению в ходе двусторонних переговоров пришли американский президент Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Ранее немецкое издание Die Welt опубликовало интервью министра финансов Германии Кристиана Линднера, в котором он признался, что у страны кончились деньги на помощь Украине.
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