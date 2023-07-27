Администрация Байдена сыграла решающую роль в атаке на Крымский мост

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev
В обеих атаках на Крымский мост применялись американские технологии, заявил журналист Сеймур Херш, сообщает «РИА Новости».
«Администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, применялись американские технологии», - прокомментировал ситуацию Херш.
Напомним, 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. При теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка.
Читайте также:
Дэниел Ларисон: США должны стремиться с скорейшему завершению контрнаступления ВСУ
Макгрегор: Украинцы добровольно складывают оружие из-за хорошего отношения русских
США извлекли неверные уроки из Корейской войны
Евгения Парфентьева