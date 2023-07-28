Администрация Праги с подачи украинского посольства просит отменить концерт Анны Нетребко

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia
Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил провел консультации с посольством Украины по поводу запланированного на 16 октября концерт российской оперной певицы Анны Нетребко. После этого он рекомендовал администрации Общественного дома, где находится сцена, отменить выступление артистки.
Решение о проведении либо отмене концерта будет принимать администрация Общественного дома Праги, где находится концертный зал. При этом ранее его руководитель Властимил Ежек говорил, что не видит никаких убедительных причин для того, чтобы концерт не состоялся. К тому же, как сообщила продюсер Алена Кунертова, на выступление оперной дивы уже продано 80% билетов.
Читайте также:
NYT: Нью-Йоркский театр заплатит Нетребко $200 тыс за отмену концертов
На Тайване отменили концерт Анны Нетребко
Валерия Гергиева и Анну Нетребко пригласили выступить на фестивале Чайковского в Клину
Александр Бойцов