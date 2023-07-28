Радио1
Главная / Новости / Политика/ Администрация Праги с подачи украинского посольства просит отменить концерт Анны Нетребко

Администрация Праги с подачи украинского посольства просит отменить концерт Анны Нетребко

28 июля 2023, 19:08

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил провел консультации с посольством Украины по поводу запланированного на 16 октября концерт российской оперной певицы Анны Нетребко. После этого он рекомендовал администрации Общественного дома, где находится сцена, отменить выступление артистки.

По словам Поспишила, украинская сторона сообщила ему, что Нетребко является ярым сторонником режима и доверенным лицом Путина. Она включена в санкционный список, составленный СБУ и подписанный Зеленским, передает РИА Новости слова чешского чиновника. После чего заммэра добавил, что посольство Украины вовсе не диктует ему свою волю, а просто выражает мнение.

Решение о проведении либо отмене концерта будет принимать администрация Общественного дома Праги, где находится концертный зал. При этом ранее его руководитель Властимил Ежек говорил, что не видит никаких убедительных причин для того, чтобы концерт не состоялся. К тому же, как сообщила продюсер Алена Кунертова, на выступление оперной дивы уже продано 80% билетов.

Читайте также:

NYT: Нью-Йоркский театр заплатит Нетребко $200 тыс за отмену концертов

На Тайване отменили концерт Анны Нетребко

Валерия Гергиева и Анну Нетребко пригласили выступить на фестивале Чайковского в Клину

#концерт
#администрация
#продюсер
#посольство
#сбу
#отмена
Читайте нас в
Путину еще не докладывали об атаке на Таганрог
Песков заявил, что Путину ещё не доложили о взрывах в Таганроге
28 июля 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину еще не было доложено о взрывах в Таганроге.
Спикер Кремля ​пояснил, что глава государства в настоящее время находится на саммите Россия-Африка. 

Напомним, 28 июля российские системы ПВО сбили две ​украинские ракеты. В результате отражения ​атаки противника, обломки одной из ракет упали в городе Таганроге, после чего раздался взрыв.

В результате происшествия пострадали не менее 12 человек, 9 из которых были госпитализированы. ​

Читайте также: 

Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией

На Украине, в отличии от России, продолжают придерживаться непримиримой позиции

США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Калифорнии

#россия
#взрыв
#происшествия
#ракеты
#пво
Читайте нас в
Чешская полиция не пустила российскую теннисистку на турнир WTA в Праге
28 июля 2023, 18:17

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Российская теннисистка прилетела в Прагу, чтобы принять участие в турнире Livesport Prague Open по эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако прямо в аэропорту ее завернули полицейские и не разрешили въезд в страну.
Директор турнира Мирослав Малы, комментируя инцидент, рассказал, что россиянка была первой, кто приехал на соревнования. Но поскольку правительство Чехии запретило атлетам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях на территории страны, ей отказали во въезде, передает ТАСС. В настоящее время ее нет на территории Чехии, заключил чиновник.

В прошлом году британские власти также не допустили российских теннисистов к участию в Уимблдоне. Однако WTA и ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) не одобрили такого решения и лишили старейший в мире теннисный турнир большого количества рейтинговых очков. В этом году россияне вновь приняли участие в состязаниях на кортах лондонского лаун-теннисного клуба в нейтральном статусе. Чешские власти пример англичан ничему не научил.

Читайте также:

Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянами

Украинская фехтовальщица Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ-2023 в Милане

Власти Польши потребуют осуждения СВО от российских спортсменов для допуска к Международным соревнованиям

#турнир
#правительство
#соревнования
#страны
#инцидент
#россияне
Читайте нас в
Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
В Керченском проливе введено ограничение на передвижение гражданских судов
28 июля 2023, 18:08

Фото: iStock/vladj55

Проход всех маломерных судов и плавательных средств в части акватории Керченского пролива запрещен, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение Минобороны РФ.
В зону действия ограничения также входят парусные суда, матрасы и иные прогулочные средства. 

Ведомство уточняет, что в акватории Керченского пролива могут бесприпятсвенно осуществлять движение только катера и корабли, принадлежащие ВМФ РФ и войскам Росгвардии. Соответсвующим решением Минобороны РФ, также введен запрет постановки на якорь, добычи ресурсов и проведения любых подводных работ.

Мера введена в целях обеспечения безопасности. 

Читайте также: 

В Минобороны РФ заявили о повторной атаке на Ростовскую область

Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Таганрогу

В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на Времевском выступе в ДНР
#минобороны рф
#запрет
#вмф
#ограничения
#всу
Читайте нас в
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Таганрогу
Минобороны: Киев ударил по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200
28 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/vladj55

В российском оборонном ведомстве сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200.
Сообщается, что ракета была перехвачена российской системой ПВО. Обломки комплекса упали на территории города. 

В ведомстве также заявили, что в результате теракта, совершенного украинскими формированиями, получили травмы местные жители. Несколько зданий оказались повреждены. 

О громких взрывах в Таганроге сообщили местные жители. Ударной волной были выбиты стекла в ближайших домах. На месте взрыва образовалась глубокая воронка, пострадали более 10 человек. 

Читайте также: 

Власти назвали причину взрыва в Таганроге

На месте взрыва в Таганроге обнаружены осколки от снаряда

Человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе
#травмы
#ракета
#жители
#человек
#пво
Читайте нас в
События в Нигере позволят наладить сотрудничество с Россией
28 июля 2023, 16:27

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Политтехнолог, африканист Виктор Васильев в беседе с Pravda.Ru сообщил, что переворот в Нигере очень выгоден для России.
По его словам, все ранее происходившие в африканских странах путчи были нацелены на уход от влияния Запада. Нынешняя ситуация не исключение. Она повлечёт за собой развитие отношений Нигера и России, на которое пойдут новые власти страны.

Однако пока ситуация нестабильная. Франция, которая владеет урановой горнодобывающей промышленностью Нигера, всячески будет противостоять установлению в стране новой власти, сообщил Васильев в беседе с Pravda.Ru.

Читайте также:

Франция может лишиться возможности добывать уран в Нигерии

Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США

Путин назвал верность традиционным ценностям объединяющим фактором для жителей России и стран Африки
#франция
#африка
#россия
Читайте нас в
РАН: России не нужна помощь КНДР в зоне СВО
28 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ведущий научный сотрудник Центра корейский исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия не нуждается в помощи Северной Кореи в зоне СВО.
Эксперт пояснил, что российские власти не допустят обвинений страны в слабости.

Он уверен, что Россия сумеет сама справиться со всем.

При этом, Ким Ен Ун уточнил в беседе с NEWS.ru, что северокорейских военных стоит пригласить на Армейские международные игры в России, чтобы они познакомились с новейшей военной техникой ВС РФ.

Кроме того, прокомментировал ситуацию и военный аналитик Виктор Сокирко. Он заявил, что вооружение КНДР устаревшее, у них частно встречаются ещё советские образцы вооружения. Именно поэтому страна сама нуждается в помощи России.

Читайте также:

Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР

Военный эксперт Хрусталев: Новые северокорейские беспилотники могут быть полезны для разведки

На Западе затрепетали перед союзом России, Китая и КНДР
#россия
#кндр
#помощь
#сво
#ран
Читайте нас в
Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard
Rheinmetall планирует начать ремонт танков на Украине через несколько недель
28 июля 2023, 15:51

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Глава концерна Армин Паппергер заявил, что ​Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель.
По его словам, в настоящее время проходит обучение военнослужащих ВСУ для производства ремонтных работ танков западного образца. 

Украинцы смогут самостоятельно ремонтировать боевые машины и работы планируется начать в течение нескольких недель. 

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала строительство концерна на территории Украины. Она назвала законной целью российских военнослужащих завод, который будет производить бронетехнику на Украине и ремонтировать ее.

Читайте также: 

Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре

СМИ: Танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти

Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину
#танки
#мид
#машины
#всу
Читайте нас в
Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США
28 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/donfiore

Африка не поддалась на давление США. Об этом в интервью RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, последние полтора года Вашингтон угрожал африканским странам за их сотрудничество с Россией. Власти США шантажировали инвестициями, суммами, переводимыми через МВФ и другим.

При этом, африканские власти не сдались и смогли постоять за себя, заявив, что сами решат, с кем им сотрудничать, отметила Захарова в беседе с RT.

Также она упомянула, что там помнят о вкладе Советского союза в развитие в африканских странах промышленности, инфраструктуры и энергетики. А Европа, в свою очередь, не вкладывалась, а только забирала.

Читайте также:

Мария Захарова рассказала о важности трансляции RT в Африке

Путин назвал верность традиционным ценностям объединяющим фактором для жителей России и стран Африки

Путин назвал сумму списанной Россией задолженности стран Африки
#африка
#россия
#сша
#сотрудничество
Читайте нас в
На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют более 900 КОИБов
28 июля 2023, 15:39

Фото: Фотобанк МО

На выборах губернатора Московской области будут применять более 900 КОИБ-2017. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней представляет собой электронную урну со сканером. Он может распознавать и принимать бюллетень с QR-кодом, автоматически подсчитывать голоса избирателей и формировать итоговый протокол.   На тех участках, где будут применяться КОИБы, будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Перед этим они пройдут обучение.
 
Выборы в Московской области в 2023 году будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Читайте также:

В Подмосковье впервые применят систему дистанционного голосования

Голосование на выборах-2023 сделают максимально удобным для жителей Подмосковья

139 подмосковных избирательных участков снабдят трафаретами для слабовидящих избирателей


 

#выборы
#дэг
#голосование
#единый день голосования
#избирком
#участок
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников