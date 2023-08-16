Администрация США: Вступление Украины в НАТО через уступки России не обсуждалось

На заседании Федерального совета, который прошёл 16 августа, было принято решение о том, чтобы перенять меры из 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. В связи с этим, Швейцария ввела запрет на продажу товаров 87 предприятиям России, а также тех продуктов, которые могут поспособствовать военному развитию России.Несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария, не входящая в ЕС и НАТО, активно поддерживает ограничения в отношении России. Российское правительство, в частности, создало список недружественных стран, в который входит и Швейцария.Крупнейший банк Швейцарии