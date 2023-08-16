Администрация США: Вступление Украины в НАТО через уступки России не обсуждалось

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В Администрации США опровергли информацию о вступлении Украины в НАТО только в том случае, если она признает российскими свои бывшие территории. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.
Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что ошибся, сказав о вступлении Украины в НАТО только через территориальные уступки России.
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Анастасия Чинкова