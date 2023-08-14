Администрацию Байдена обвинили в провале контрнаступления ВСУ

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Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что причины медленного контрнаступления ВСУ кроются в несвоевременных поставках помощи Киеву. Об этом он написал в статье для издания The Wall Street Journal.
Экс-помощник Трампа также отметил, что у ряда стран наблюдается парализующая осторожность, потому что не утихают споры о поставках вооружения на Украину и озвучиваются опасения относительно эскалации конфликта. Бывший советник подчеркнул, что Североатлантический альянс также демонстрирует неготовность и нерешительность в исполнении своих обязательств, касаемых восстановления территориальной целостности Украины.
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Анастасия Крестьянова