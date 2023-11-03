Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США

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В США Сенат утвердил на пост главы ВМС адмирала Лизу Франчетти. Об этом пишет РИА Новости.
«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
В Белом доме ранее отмечали, что после утверждения Франчетти станет первой женщиной в истории во главе ВМС, а также первой в комитете начальников штабов (высшем руководящем органе армии США).
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Диана Аванесян