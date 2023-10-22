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Адмирал НАТО Бауэр предупредил о риске конфликта в Арктике из-за России и Китая

22 октября 2023, 10:04
Фото: istockphoto/Tenedos

Фото: istockphoto/Tenedos

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ.
Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. Бауэр предупреждает НАТО о риске конфликта в Арктике. По его мнению, он возможен из-за дружбы РФ и Китая.
«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — говорит Роб Бауэр.

По мнению военного, укрепление российско-китайских отношений способно пошатнуть глобальную стабильность.

Ранее сообщалось, что в море столкнулись военные корабли Китая и Филиппин. Филиппинская Национальная оперативная группа правительства сообщает о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море, пишет ТАСС.

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#нато
#россия
#китай
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Авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу, пишут СМИ
Reuters: авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
22 октября 2023, 10:08

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Сообщается, что минимум один взрыв прогремел на самой базе. 

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.

Ранее сообщалось о том, что в Днепропетровске прогремел взрыв. Подробности произошедшего пока не сообщают. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

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#операция
#израиль
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#армия
#взрыв
#министр
#минобороны
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В Японии из-за антироссийских санкций серьёзно страдают рыбаки
22 октября 2023, 09:53

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Японские рыбаки лишены доступа к Курилам из-за антироссийских санкций.
Об этом пишет Hokkaido Shimbun.
 
«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — делятся неудачами рыбаки.
Таким образом рыбакам с Хоккайдо придется ловить рыбу в районе полуострова Немуро. Они заявили, что правительству необходимо компенсировать потери. Также, по их словам, пока Россия и Япония не улучшат отношения, заниматься промыслом практически невозможно.
 
Для Японии данная ситуация ставит крест на надежде вернуть территории: японское правительство всегда заявляло, что активность их рыбаков «свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий», пишет автор статьи. Но в случае, если промысел в районе Курил станет невозможен, тогда разговоры о возвращении территорий вообще не имеет смысла, сказано в материале.

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#япония
#санкции
#новости
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В море столкнулись военные корабли Китая и Филиппин
22 октября 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Racide

Правительство Филиппин сообщает о столкновении корабля страны с китайским.
Филиппинская Национальная оперативная группа правительства сообщает  о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море, пишет ТАСС.
 
Причиной столкновения стали «опасные маневры» кораблей китайской береговой охраны. Информации о пострадавших нет.
 
Ранее сообщалось, что береговая охрана Китая ведёт патруль в районе спорных Парасельских островов. На них претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия,  а также Филиппины, и акватории Тайваня.

Ранее полковник Макгрегор заявил, что решения Байдена могут привести к Армагеддону. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X.

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#новости
#китай
#страны
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Полковник Макгрегор считает, что решения Байдена могут привести к Армагеддону
22 октября 2023, 09:02

Фото: сайт Кремля

Решения президента США Байдена по Ближнему Востоку могут привести к Армагеддону.
Так считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X. 
 
По мнению Макгрегора, в случае прямого вмешательства США в ближневосточный конфликт, ситуация станет катастрофической. К слову, в регион конфликта США уже выдвинули авианосцы и укрепили эскадрильи истребителей в регионе. 

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Об этом Зюганов сообщил в ходе пленума ЦК КПРФ. Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

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#сша
#израиль
#палестина
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Израиль нанёс удар по аэропортам Дамаска и Алеппо
22 октября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Ziquan Ying

Израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо.
РИА Новости пишет, что в результате ударов аэропорты выведены из строя.

Также минимум 10 человек погибли от  удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, пишет палестинское агентство WAFA.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял, что в планах у израильских военных нарастить интенсивность ударов по сектору Газа. Он настоятельно призывал местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Хагари подчеркивал, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Но добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

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#израиль
#палестина
#сектор газа
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RUSI: Украине грозит тяжелая зима из-за ударов РФ по критической инфраструктуре
22 октября 2023, 06:41

Фото: iStock/Liukov

Научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что этой зимой украинцам придется тяжело из-за продолжающихся почти беспрерывно ударов российской армии по инфраструктуре страны. Об этом он написал в материале, опубликованном на официальном сайте института.
«Украине следует готовиться к тяжелой зиме. <…> Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — отметил Уотлинг.

По его словам, превосходство России над армией Украины очевидно уже сейчас, а в дальнейшем оно будет только нарастать, что чревато для Киева новыми проблемами на поле боя. Эксперт напомнил, что производство российским ВПК ракет дальнего радиуса действия за последнее время выросло вдвое — в то время как страны НАТО, несмотря на непрекращающиеся поставки всё нового и нового оружия на Украину, так и не в состоянии обеспечить Киев боеприпасами в нужном объёме.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил жителей о возможных длительных отключениях электроэнергии предстоящей зимой в результате российских ударов по объектам украинской энергосистемы, и призвал их приобретать автономные генераторы, чтобы иметь некоторый запас электроэнергии на случай блэкаутов.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#россия
#инфраструктура
#зима
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Пентагон: CША развернут на Ближнем Востоке батарею Patriot и батальон ПРО THAAD
22 октября 2023, 05:43

Фото: iStock/DancingMan

Соединённые Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD, а также дополнительные комплексы Patriot. Об этом заявила пресс-служба Пентагона со ссылкой на соответствующее распоряжение американского министра обороны Ллойда Остина.
«Я приказал готовиться к развертыванию дополнительных войск на случай непредвиденных обстоятельств для усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости <...>  Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, повысят защиту сил США в регионе и помогут в обороне Израиля», — ​цитирует пресс-служба Пентагона слова своего шефа.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения Ирана и его союзников от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.

А 17 октября телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник распространил информацию о том, что Вашингтон направит к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования.

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#сша
#израиль
#оружие
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На саммите в Каире достигнуто согласие по доставке в Газу гуманитарной помощи
22 октября 2023, 03:34

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Участники «саммита мира» по проблеме Палестины в Каире достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Египта. Он также добавил, что у сторон возникли разногласия по вопросам прекращения огня в секторе Газа и степени осуждения конфликтующих Израиля и Палестины».
Во встрече в Новом Каире участвовали главы государств, министры иностранных дел и дипломаты из нескольких десятков европейских, арабских и африканских стран. При этом представителей Израиля на саммите не было.

«Как и любая другая страна в мире, Израиль имеет право защищать себя и свой народ от террора», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своей речи, добавив, однако, что эта защита должна проводиться строго «в рамках международного права». 

«Послание, которое слышит арабский мир, является громким и ясным. Жизни палестинцев значат меньше, чем жизни израильтян. Наша жизнь имеет меньшее значение, чем жизнь других людей», — сказал король Иордании Абдалла II. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите в Каире, что атака группировки ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для действий израильских военных в секторе Газа. 

«Глава ООН сказал, что достойное осуждение нападение ХАМАС на Израиль никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинцев», — сообщает издание The Times of Israel. 

Единственным «реалистичным основанием для подлинного мира и безопасности», по мнению Гутерриша, может стать создание независимого палестинского государства.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, в свою очередь, заверил всех без исключения участников встречи в том, что палестинцы «не будут изгнаны со своей земли».

Как заявил член российской делегации, замминистра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, заморозить палестино-израильский конфликт невозможно, поэтому «необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий» по его урегулированию. При этом дипломат подчеркнул, что Израиль должен прекратить поселенческое поглощение территорий Палестины.

В итоговой декларации каирского саммита осуждаются и отвергаются атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#саммит
#израиль
#гуманитарная помощь
#палестина
#египет
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RS: Поставка ATACMS Киеву — безответственный шаг со стороны Вашингтона
22 октября 2023, 03:13

Фото: iStock/MikeMareen

Соединённые Штаты совершили крайне безответственный шаг, передав Киеву тактические ракеты ATACMS. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов.
«Американские ATACM на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. Решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий», — подчеркнул Пичи.

По словам эксперта, применение ATACMS с очень высокой вероятностью повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей, а также не разрывается при столкновении с землей, оставаясь опасной ещё многие и многие годы.

Как объясняли ранее в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». ​По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой, мгновенные удары.

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#ракета
#сша
#украина
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