Адмирал НАТО Бауэр предупредил о риске конфликта в Арктике из-за России и Китая

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Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ.
Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. Бауэр предупреждает НАТО о риске конфликта в Арктике. По его мнению, он возможен из-за дружбы РФ и Китая.
По мнению военного, укрепление российско-китайских отношений способно пошатнуть глобальную стабильность.
Ранее сообщалось, что в море столкнулись военные корабли Китая и Филиппин. Филиппинская Национальная оперативная группа правительства сообщает о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море, пишет ТАСС.
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«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — говорит Роб Бауэр.
Ранее сообщалось, что в море столкнулись военные корабли Китая и Филиппин. Филиппинская Национальная оперативная группа правительства сообщает о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море, пишет ТАСС.
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Мария Фирсова