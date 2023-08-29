Адресное информирование подмосковных избирателей о выборах губернатора завершится 6 сентября

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Члены участковых избирательных комиссий продолжают адресное информирование избирателей о выборах губернатора Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«С 25 августа по 6 сентября в регионе проходит второй этап адресного информирования. Жителям передают приглашения на выборы, где указан точный адрес и время работы их избирательного участка», – говорится в сообщении.Специализированный цифровой сервис ЦИК России «Мобильная УИК» позволяет обходчикам эффективнее проводить адресную, информационно-разъяснительную работу в ходе поквартирного обхода избирателей, отвечать на вопросы избирателей.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателям необходимо подать заявление об участии в ДЭГ через портал госуслуг.
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская