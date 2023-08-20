Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления

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НАТО может вынудить президента Украины Владимира Зеленского сдаться после провала контрнаступления. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, что, если Украина уступит территории России, она будет принята в альянс. Позднее он опроверг своё заявление.
При этом, журналист издания Advance считает, что эти слова были сказаны неслучайно, они были сигналом для Киева.
Марьянович считает, что НАТО сейчас и правда выгодно склонить Украину к передаче территорий и проведению мирных переговоров, поскольку контрнаступление явно заводит страну в тупик.
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При этом, журналист издания Advance считает, что эти слова были сказаны неслучайно, они были сигналом для Киева.
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Анастасия Чинкова