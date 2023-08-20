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Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления

20 августа 2023, 17:52

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО может вынудить президента Украины Владимира Зеленского сдаться после провала контрнаступления. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, что, если Украина уступит территории России, она будет принята в альянс. Позднее он опроверг своё заявление.

При этом, журналист издания Advance считает, что эти слова были сказаны неслучайно, они были сигналом для Киева.


Марьянович считает, что НАТО сейчас и правда выгодно склонить Украину к передаче территорий и проведению мирных переговоров, поскольку контрнаступление явно заводит страну в тупик.

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#нато
#украина
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#контрнаступление
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Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля
20 августа 2023, 17:29

Фото: istockphoto/Anderson Piza

Киев выдвинул Израилю ультиматум. Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны. Сообщение об этом появилось на сайте посольства Украины в Израиле.
В сообщении дипломатической миссии в ультимативной форме заявлено, что если депортация граждан Украины из Израиля не прекратится, то Киев закроет въезд для еврейских паломников в Умань и приостановит соглашение об отмене виз с Израилем. Посол Незалежной в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что Украина не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Он также добавил, что проект отмены соглашений о безвизовом въезде уже на столе правительства.

Ежегодно тысячи евреев-хасидов совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила брацлавского хасидизма рабби Нахмана, который жил на рубеже XVIII-XIX веков. Паломничество приурочено к празднованию еврейского Нового года Рош-ха-Шана. В этом году он будет отмечаться 15-17 сентября. Каждый правоверный еврей-хасид считает своим долгом посетить могилу рабби Нахмана хотя бы раз в жизни.

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#израиль
#соглашение
#проект
#украина
#посол
#киев
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В Минфине ФРГ предложили выделять по 5 млрд евро в год на военную помощь Украине
20 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/andriano_cz

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно тратить пять млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время на военную и гуманитарную помощь Украине уже затрачена сумма в 22 млрд евро. Теперь планируется внести в план ежегодные затраты в размере пяти млрд евро. Окончательное решение примет законодатель.

При этом, Линднер выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Также он заявил, что, несмотря на всю трудность финансирования ВСУ, Германия готова помогать, поскольку возможное ухудшение ситуации на Украине приведёт огромное количество беженцев в ФРГ.

Ранее сообщалось, что 14 августа Кристиан Линднер посетил Киев. Это был первый с начала СВО визит министра финансов ФРГ на Украину.

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#германия
#украина
#помощь
#финансирование
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Бывший советник Кучмы Соскин назвал Украину концлагерем
20 августа 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Zeferli

Бывший советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTybe жестко обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что режим нынешнего украинского лидера не способен защитить страну, а самого Зеленского сравнил с диктатором.
Политик констатировал, что принятый Зеленским закон «О медиа», устанавливающий контроль государства над средствами массовой информации и запрещающий освещение действия России в положительном ключе, установил в стране режим информационного концлагеря, а сам украинский президент стал настоящим диктатором.

Соскин также отметил, что ВСУ терпят сокрушительное поражение в ходе контрнаступления, а киевские власти не в состоянии обеспечить надлежащую защиту городов, домов и людей. Он добавил, что в Верховный совет Украины можно «посадить шимпанзе», которые будут справляться со своими обязанностями ничуть не хуже тех людей, которые занимают там посты в настоящее время.

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#контроль
#режим
#всу
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Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16
20 августа 2023, 15:41

Фото: istockphoto/:Maikel de Vaan

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов о поставке в ВСУ 42-х истребителей f-16. Он назвал достигнутую договоренность «прорывной» и заверил, что вскоре самолеты появятся в украинском небе.
Напомним, именно Рютте еще в 2016 году заявлял, что Украина не будет принята в Евросоюз. Именно в Нидерландах проводился референдум о признании Соглашения об ассоциации между ЕС и Украины. По его итогам большинство жителей твердо заявили, что не желают видеть Украину в составе Европейского Союза, передает телеграм-канал BRIEF.

Что касается истребителей, то Рютте затруднился назвать точное количество F-16, которые будут направлены на Украину. Премьер Нидерландов назвал цифру «42» применительно к общему количеству самолетов, имеющихся в наличии у страны.

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#соглашения
#украина
#страны
#референдум
#евросоюз
#владимир зеленский
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Захарова: Атакой на вокзал в Курске ВСУ нанесли удар по общей истории
20 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

МИД России решительно осудило атаку украинского беспилотника железнодорожного вокзала в Курске. Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что подобной акцией украинские националисты нанесли удар по общей истории.
В ее комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД, указано, что наследники гитлеровских прихвостней Бандеры и Шухевича в погоне за мнимой «незалежностью» и «самостийностью» на самом деле разрушают свою родину. Украинские националисты своей атакой на вокзал в Курске нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны. Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины приоритетным направлением российской политики, заключила Захарова.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Также повреждены фасад и крыша здания.

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#губернатор
#вокзал
#пожар
#мид
#бпла
#крыша
#захарова
#удар
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Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров
20 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует покинуть Нигер после неудачных переговоров с военными, захватившими власть в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации журналистов, сформированный мятежниками после совершения военного переворота Национальный комитет спасения родины, возглавляемый командиром гвардии Абдурахманом Тчиани, отказался предоставить свободу свергнутому президенту Мохамеду Базуму и восстановить его в должности. Поскольку переговоры по урегулированию ситуации в республике не дали результата, делегация ЭКОВАС намерена покинуть Нигер.

Представители ЭКОВАС прибыли в Ниамей, столицу Нигера, накануне, 19 августа. В состав делегации вошли бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар, а также возглавляющий ныне организацию Бола Тинубу.

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#президент
#переговоры
#Нигер
#африка
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Зеленский с первой леди прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16
20 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/stormwatch15

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Зеленский обсудит множество вопросов, среди которых Глобальный саммит мира. Однако главной темой беседы станут поставки Украине истребителей F-16.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

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#нидерланды
#украина
#встреча
#поставки
#владимир зеленский
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Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле
20 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/Orientaly

Переговоры по возобновлению зерновой сделки между Россией и Украиной могут пройти в Стамбуле. Об этом сообщает газета Sabah.
В настоящее время Турция и ООН разрабатывают проект предполагаемых переговоров.

Напомним, что зерновая сделка завершилась 18 июля. Россия отказалась от продолжения сделки, уведомив об этом Украину, Турцию и страны ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны не выполняли и не собирались выполнять обещания, данные при заключении договора по зерновой сделке. Главной целью России была поставка зерна в нуждающиеся, в частности, африканские страны, а Запад забирал большую часть продукции себе.

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#турция
#россия
#украина
#зерновая сделка
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МИД РФ: Россия так и не дождалась реакции международного сообщества на убийство Дарьи Дугиной
20 августа 2023, 11:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Россия так и не услышала никакой реакции международных правозащитных и прочих организаций на убийство Дарьи Дугиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале внешнеполитического ведомства, Захарова отмечает, что спустя ровно год после гибели Дугиной так и не удалось услышать ни слова от профильных международных организаций и правозащитных институтов по поводу ее убийства. Представитель МИД подчеркнула, что эти структуры лицемерно делят журналистов на «хороших» и «плохих».

Захарова отметила, что после расправы над Дугиной череда терактов, направленных против российских журналистов и общественников, со стороны киевского режима продолжается. Она вспомнила убийства Журавлева, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Она в очередной раз обратила внимание международных судебных инстанций и правозащитных организаций на то, как грубо попираются права журналистов, как цинично используются против них террористические методы.

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#мид
#захарова
#покушение
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