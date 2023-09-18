Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии

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Адвокат Денис Шапиро, который также является помощником командира батальона спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, направил обращение председателю СК России Александру Бастрыкину. В нем он просит возбудить уголовное дело по фактам разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил РФ.
Адвокат назвал сообщения, размещенные в мессенджере, сфабрикованными теми людьми, которые по сути действуют в интересах украинской армии, стремясь посеять раздор внутри российского подразделения в условиях боевых действий. Сам командир «Ахмата» Апты Алаудинов подчеркнул, что все бойцы его подразделения равны независимо от национальности и вероисповедания. Все они плечом к плечу мужественно исполняют свой воинский долг и являются настоящими патриотами России.
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Александр Бойцов