Адвокат Краснов заявил о намеренном выдавливании России с Кавказа

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Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил о том, что Армения совместно с Западом пытается выдавить Россию с Кавказа.
Он пояснил, что Армения сегодня стремится переориентировать свою политику в сторону западных стран.
При этом, специалист добавил, что, если Армения попросит помощь у России, наша страна её окажет.
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«Они пытаются всячески Россию выдавить с Кавказа. Армения выводит наших миротворцев. РФ за этим наблюдает. Думаю, что будут приняты какие-то меры для того, чтобы Россия оставалась важным игроком в этом регионе. Сама жизнь вернёт Армению в объятья России, когда надо будет покупать газ по $105 за кубометр. Нужно будет самим себя защищать, если азербайджанцы захотят продолжить эту агрессию в отношении Армении», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Краснов.
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