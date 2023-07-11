Адвокат УПЦ Чекман сообщил о захвате корпусов в Киево-Печерской лавре

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Выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что украинские власти при содействии силовиков производят захват корпусов монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры.
Он заявил, что стало известно о захвате 54-корпуса лавры. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Адвокат сопроводил свой пост видеозаписью, на которой видно, как полицейские оцепили здание церкви. Прихожане и монахи стоят у стен обители, в корпус их не пускают.
Ранее сообщалось, что в Киеве началась силовая зачистка Киево-Печерской лавры. Сотрудники полиции применяли силу к прихожанам и выгоняли их из церкви.
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Адвокат сопроводил свой пост видеозаписью, на которой видно, как полицейские оцепили здание церкви. Прихожане и монахи стоят у стен обители, в корпус их не пускают.
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Анастасия Крестьянова