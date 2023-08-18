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Адвокаты Трампа просят начать суд над ним по делу о штурме Капитолия не раньше 2026 года

18 августа 2023, 03:17

Фото: iStock/Moussa81

Защита экс-президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, чем на апрель 2026 года. Об этом 18 августа пишет ТАСС со ссылкой на документы Федерального суда столичного округа Колумбия.
Спецпрокурор Джек Смит ранее предложил провести первое заседание по этому делу 2 января 2024 года. По его мнению, процесс закончится быстро — максимум в течение четырёх-шести недель.

Ранее в Джорджии большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.


Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.


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#сша
#дональд трамп
#адвокат
#дело
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РИА Новости: Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия
18 августа 2023, 03:40

Фото: iStock/filmfoto

Пентагон обвинил ряд стран, в числе которых, в частности, Россия, Китай, КНДР и Иран, в том, что они продолжают программы по разработке биологического оружия. Анализ соответствующего доклада военного ведомства США приводит РИА Новости.
«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии, и выражают обеспокоенности по поводу активности Ирана», — цитируют текст документа РИА Новости. 

При этом никакой доказательной базы для подобных утверждений в докладе Пентагона не приводится.

По мнению американских военных, Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран всё ещё обладают необходимым уровнем знаний и технологий, чтобы разрабатывать традиционные токсины и прочие вещества.

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#биология
#оружие
#сша
#россия
#иран
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В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за провала ВСУ
Конгрессмен Харрис заявил о провале контрнаступления ВСУ
18 августа 2023, 02:44

Член палаты представителей конгресса США Энди Харрис заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры. Об этом пишет Politico.
«Говорю прямо, контрнаступление провалилось», — цитирует издание слова американского политика.

Он добавил, что без помощи Вашингтона Зеленский бы «позорно проиграл», и теперь конфликт необходимо урегулировать.

«Пришло время реально призвать к мирным переговорам. Я знаю, что президент Зеленский этого не хочет», — заключил Энди Харрис.

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#сша
#конфликт
#страны
#зеленский
#рф
#переговоры
#контрнаступление
#украина
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Kyodo: Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова
18 августа 2023, 02:09

Фото: iStock/Jae_Young_Ju

Президент Соединённых Штатов Джо Байден готов к обсуждению вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 17 августа сообщает японское агентство Kyodo, ссылаясь на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.
«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — отметил Кирби, добавив при этом, чтосеверокорейский лидер пока не дал положительного ответа на подобное предложение.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил о том, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По словам главы военного ведомства Северной Кореи, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.

В свою очередь, начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что агрессивная политика США на мировой арене подталкивает КНДР к созданию ядерны- сил для обеспечения национальной безопасности.

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#кндр
#сша
#ким чен ын
#ядерное оружие
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В США заявили об исчезновении страны при конфликте с Россией и Китаем
Рамасвами: США исчезнут, если вступят в конфликт с Россией и Китаем
18 августа 2023, 02:04

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты в случае конфликта с Россией и Китаем исчезнут.
«Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — цитирует РИА Новости слова американского политика.

Рамасвами добавил, что нацоборона США «давно не об обороне». Кроме того, у страны отсутствуют возможности по защите от ядерного оружия.

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#сша
#россия
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Турция предупредила РФ о росте напряженности
Турция предупредила РФ о росте напряженности после задержания корабля в Чёрном море
17 августа 2023, 22:55

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

Власти Турции после остановки российскими военными сухогруза, направляющего в украинский порт Измаил, обратились к РФ с просьбой избегать подобных инцидентов в Чёрном море.
Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера Реджепа Эрдогана, пишет РИА Новости.

«После вмешательства наши партнеры в России были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — цитирует агентство заявление канцелярии президента.

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#судно
#турция
#россия
#чёрное
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Лукашенко заявил, что ненавидит деньги
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о своей яхте
17 августа 2023, 22:42

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Он также поделился, что никогда в жизни не мечтал о «яхте в Монако». Белорусский президент поделился, что не очень любит солнце и жару, зато зимой с удовольствием проводит время в сочинских горах. 

​Ранее Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек. Он также отметил, что у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#деньги
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Подмосковным наблюдателям представили «Золотой стандарт» для оценки избирательных участков
17 августа 2023, 22:39

Фото: МИСК МО

В Одинцове провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которым предстоит работать в Единый день голосования. В нём принял участие член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Чтобы наблюдатели могли давать объективные оценки, в Общественной палате России разработали «Золотой стандарт» – уникальный чек-лист, по которому наблюдатель оценивает помещения для голосования, документацию УИК, работу комиссии до и после старта голосования, подведение его итогов и обеспечение доступной среды», – пояснил Губанов.
«Золотой стандарт» – свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В нём пошагово расписан порядок действий в ходе трёхдневного голосования.
 
Голосование пройдёт с 8 по 10 сентября. В Московской области откроют более 4 тыс избирательных участков. Кроме традиционного посещения УИК, в этом году в Подмосковье впервые доступно дистанционное голосование. Для этого необходимо до 3 сентября включительно подать заявку на региональном портале госуслуг.
 
Во время проведения выборов штаб по общественному наблюдению за голосованием будет работать круглосуточно. Будет организована и горячая линия для обращения граждан по вопросам избирательного процесса и фиксации сигналов о нарушениях.

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#выборы
#голосование
#наблюдатели
#едг
#подмосковье
#московская область
#одинцово
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Лукашенко рассказал, как видит переговоры по Украине
Лукашенко: Переговоры по Украине должны начаться без предварительных условий
17 августа 2023, 22:07

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о своем видении переговоров по Украине, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать», - прокомментировал ситуации Лукашенко.

Он также отметил, что Россия готова разговаривать на любую тему, однако Украина, идущая на поводу у США, решительно отказывается от этого. 

Ранее Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек. Он также отметил, что у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.

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#александр лукашенко
#владимир путин
#украина
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НАПК Украины внесло собственника AliExpress в список «международных спонсоров войны»
17 августа 2023, 21:59

Фото: istockphoto/Manuel Milan

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит ведущая платформа онлайн-торговли AliExpress.
Информация об этом появилась на официальном сайте НАПК. Причиной этого сотрудники агентства называют то, что компания продолжает работу в России. Например, платформа была предоставлена для реализации товаров, производимых Дебальцевским заводом металлургического машиностроения в Донецкой Народной Республике. По информации НАПК, руководит платформой  AliExpress дочерняя российская фирма «Алибаба.ком».

В июле НАПК внесло в этот список одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Объединенные Арабские Эмираты). В этом перечне находится множество известных международных компаний, среди которых австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers и многие другие. Многие иностранные компании, продолжающие работать в России, остаются лидерами в своих сегментах и на украинском рынке. Зеленский предложил обязать такие компании маркировать товары, импортируемые на Украину, специальной меткой.

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#информация
#зеленский
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Подмосковье ищет медработников