Адвокаты Трампа просят начать суд над ним по делу о штурме Капитолия не раньше 2026 года

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Защита экс-президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, чем на апрель 2026 года. Об этом 18 августа пишет ТАСС со ссылкой на документы Федерального суда столичного округа Колумбия.
Спецпрокурор Джек Смит ранее предложил провести первое заседание по этому делу 2 января 2024 года. По его мнению, процесс закончится быстро — максимум в течение четырёх-шести недель.
Ранее в Джорджии большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.
Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.
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Ранее в Джорджии большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.
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Артем Путинцев