Аэропорты Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения

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В ночь на четверг аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. На данный момент их работа восстановлена, как сообщили в пресс-службах аэропортов, передает РИА Новости.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, два дрона, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты: один в Калужской области, другой возле ЦКАД. При этом никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано.
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