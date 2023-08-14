АЭС будут строить в Сибири и на Дальнем Востоке

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«Росатом» будет строить атомные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил глава корпорации Алексей Лихачев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
На сегодняшний день в Российской федерации эксплуатируется 10 атомных электростанций. Они расположены в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Чукотском автоновном округе и в порту города Певек.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию.
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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию.
«На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию) – не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке», - заявил президент РБ.
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Евгения Парфентьева