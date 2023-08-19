AFP: делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей

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Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей. Об этом сообщает Франс Пресс.
Напомним, комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах сообщал, что 19 августа ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию.
Ранее министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС. Он также подчеркнул, что, несмотря на наличие обширной сети представительств ЭКОВАС в регионе, руководители организации часто пренебрегают информацией, предоставляемой местными экспертами.
Кулибали заявил, что войны быть не должно, так как «мы все часть одного экономического союза».
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Ранее министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС. Он также подчеркнул, что, несмотря на наличие обширной сети представительств ЭКОВАС в регионе, руководители организации часто пренебрегают информацией, предоставляемой местными экспертами.
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Екатерина Коршунова