AFP: Макрон готовит перестановки в правительстве Франции по следам массовых протестов

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Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 20 июля, произведет перестановки в правительстве республики. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в окружении главы государства. Точное время выступления президента при этом неизвестно.
Ранее Эммануэль Макрон на фоне сообщений в СМИ о возможных изменениях в составе кабмина подчёркивал, что Борн пользуется его полным доверием. После принятия пенсионной реформы, вызвавшей масштабные протесты по всей Франции, президент дал премьеру 100 дней на «перезапуск» деятельности правительства. Срок истёк 14 июля.
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