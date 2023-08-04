AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией

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Находящиеся у власти в Нигере мятежники денонсировали все имеющиеся у этой африканской страны военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей.
Франция уже приступила к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.
Также AFP передает, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Ранее глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. Также ЭКОВАС объявило о закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.
В свою очередь, свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке для издания Washington Post попросил США и международное сообщество «помочь восстановить порядок в стране».
Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.
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Также AFP передает, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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В свою очередь, свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке для издания Washington Post попросил США и международное сообщество «помочь восстановить порядок в стране».
Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.
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Артем Путинцев