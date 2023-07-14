AFP: Путин согласился на продление зерновой сделки

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Президент России Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы готовимся встретить Путина в августе и договорились о продлении Черноморского зернового коридора», — цитирует агентство слова Эрдогана.
При этом Россия пока не подтверждала данную информацию.
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