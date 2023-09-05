AFP: Суд во Франции отклонил запрос о политическом убежище для Джулиана Ассанжа

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Cуд французской коммуны Кретей не разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение о предоставлении ему политического убежища в стране. Об этом во вторник сообщает агентство AFP со ссылкой на решение суда.
Суд указал, что закон требует, чтобы проситель убежища находился на территории Франции или другой страны Евросоюза, и то, что Ассанж находится в британской тюрьме, не позволяет сделать для него исключение.
Ассоциация Robin des Lois, представители которой и просили разрешить Ассанжу просить убежища во Франции, уже заявила, что не собирается обжаловать решение суда. Однако её представители призвали бывшего адвоката Джулиана Ассанжа, а ныне министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, вплотную заняться делом его экс-подзащитного.
Ранее Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам журналист, предавший гласности действия американских военных и спецслужб, остаётся под стражей. В случае признания Ассанжа виновным ему грозит 175 лет тюремного заключения.
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Ассоциация Robin des Lois, представители которой и просили разрешить Ассанжу просить убежища во Франции, уже заявила, что не собирается обжаловать решение суда. Однако её представители призвали бывшего адвоката Джулиана Ассанжа, а ныне министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, вплотную заняться делом его экс-подзащитного.
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Артем Путинцев