AFP: Свергнутый президент Нигера Базум пытался совершить побег

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Свергнутый в июле президент Нигера Мохамед Базум пытался совершить побег из-под стражи. Об этом сообщило агентство Франс-Пресс (AFP) cо ссылкой на ныне правящую в стране военную хунту.
По заявлению представителей временных властей, Базум и его семья рассчитывали на автомобиле добраться ло окраины столицы страны — Ниамея, а уже оттуда переправиться на вертолёте в соседнюю Нигерию.
Напомним, что 26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.
Позднее мятежники заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума за госизмену и подрыв безопасности государства.
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«Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план по дестабилизации нашей страны», — заявил спикер хунты по национальному телевидению.
Позднее мятежники заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума за госизмену и подрыв безопасности государства.
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Артем Путинцев