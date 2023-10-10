AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле

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Член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака сообщил, что операция в Израиле готовилась более года. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.
«Атака планировалась более года», — цитирует агентство слова одного из представителей движения.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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Диана Аванесян