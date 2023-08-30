Африканист Морозов назвал истинные цели США в Африке

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Председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов заявил, что заключение Исследовательской службы конгресса США о партнёрстве с Кот-д''''Ивуар является направлением для американских политиков.
Специалист пояснил, что аналитики службы как бы обратили внимание политиков, на какие страны необходимо обратить внимание в Африке.
По его мнению, число таких стран со временем будет только увеличиваться.
При этом сейчас в Африке ситуация складывается не лучшим образом для западных государств. Так, государственный переворот в Габоне косвенно ударил как по Франции, которая являлась основным партнёром страны, так и по всему коллективному Западу. Как уточняет «Царьград, французская горнодобывающая компания Eramet уже объявила о приостановке операций в Габоне из-за произошедших событий.
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«США хотели бы влиять не только на политику Кот-д'Ивуара, но и с позиции этой страны оказывать влияние на целый ряд государств Западной Африки, включая тех, которые объявили об экономической независимости. Саммит БРИКС показал, что крупнейшие африканские страны хотят присоединиться к новым экономическим интеграционным объединениям, которые бы вышли из-под американского и европейского влияния», — прокомментировал в беседе с RT Морозов.
При этом сейчас в Африке ситуация складывается не лучшим образом для западных государств. Так, государственный переворот в Габоне косвенно ударил как по Франции, которая являлась основным партнёром страны, так и по всему коллективному Западу. Как уточняет «Царьград, французская горнодобывающая компания Eramet уже объявила о приостановке операций в Габоне из-за произошедших событий.
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Мелисса Тимофеева