Африканский союз выступил против военного вторжения в Нигер

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Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза выступил против военного вторжения в Нигер, сообщает газета Le Monde.
«Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты», - прокомментировали ситуацию в издании.
Совбез, при этом, принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.
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Евгения Парфентьева