Радио1
Главная / Новости / Политика/ Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
11 ноября 2023, 05:37
Фото: iStock/MarianVejcik

Фото: iStock/MarianVejcik

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со «стабильного» до «негативного», отмечено в официальном заявлении агентства.

«Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США со „стабильного“ на „негативный“ и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне „Aaa“,» — говорится в сообщении.
Эксперты подчеркивают, что главным фактором, влияющим на изменение прогноза, является увеличение рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не могут быть полностью скомпенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

Читайте также:

Дефицит бюджета США вырос ещё на 320 миллиардов долларов

На Украине назвали последствие помощи США Израилю

Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
#рейтинг
#сша
#прогноз
#страны
#эксперты
#дефицит
Читайте нас в
Стало известно о возможном увольнении глава МВД Британии
Evening Standard: главу МВД Британии могут уволить из-за критики полиции
11 ноября 2023, 04:40

Фото: iStock/nevenmn

Главе британского Министерства внутренних дел Суэлле Браверман грозит увольнение в ближайшие дни
Это связано с критикой, высказанной в адрес действий полиции в ходе демонстраций в поддержку Палестины, сообщает Evening Standard, ссылаясь на высказывания члена парламента от консервативной партии.

Читайте также:

Великобритания расширила список антироссийских санкций

Канада ввела санкции против шести компаний РФ, в том числе «РЕН ТВ» и «Известий»

The Atlantic: Запад хочет завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию
#санкции
#конфликт
#великобритания
#запад
#рф
Читайте нас в
Диетолог назвала продлевающие молодость продукты
Врач Белева посоветовала для продления молодости включить в рацион сельдь и рис
11 ноября 2023, 03:49

Фото: iStock/Svetlana Monyakova

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева поделилась списком продуктов, которые, по ее мнению, способствуют замедлению процессов старения, пишут «Известия».
Врач отметила важность альфа-липоевой кислоты, которая стимулирует производство глутатиона, важного антиоксиданта, предотвращающего преждевременное старение организма. Белева рекомендует включать в рацион продукты, богатые этой кислотой, такие как молоко, горох, рис, фасоль, бананы, грибы, шпинат и брокколи.

Диетолог также подчеркнула важность линоленовой кислоты, которая способствует укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и ускорению сжигания жира. Она отметила, что эту кислоту можно получать из таких продуктов, как скумбрия, сардины, лосось, сельдь, грецкие орехи, соя и льняное масло.

Читайте также:

Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира

Россиянам назвали неожиданный продукт, рекомендуемый при диабете

Врач предупредила категорию россиян, которым серьезно могут навредить цитрусовые
#тренер
#грибы
#молоко
#производство
#продукты
#врач
#фитнес
#диетолог
#масло
Читайте нас в
ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка
11 ноября 2023, 02:30

Фото: iStock/Racide

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства в ходе расследования его возможного вовлечения в коррупционные связи, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники, в пятницу.
По данным источников, в понедельник сотрудники ФБР подошли к Адамсу на улице и, попросив охранников мэра отойти в сторону, изъяли у него электронные устройства: как минимум два телефона и iPad.

«Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я ожидаю, что все мои коллеги будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я намерен продолжать поступать так же», — цитирует газета заявление самого Адамса.
Мэр также подчеркнул, что у него «нет ничего, что стоило бы скрывать».

Читайте также:

Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа

Байдена уличили в «преступлении века»
#дом
#закон
#сотрудники
#заявление
#мэр
#кндр
Читайте нас в
В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
11 ноября 2023, 01:12

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Серии взрывов зафиксированы в Киевской области, сообщает украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.
По информации источника, в Киеве была объявлена воздушная тревога. На данный момент дополнительных деталей нет.

Читайте также:

В Коломне из-за атаки БПЛА выбило стекла в доме

В Одесской области раздались взрывы

В офисе Зеленского рассказали о планах по увольнению Залужного
#бпла
#тревога
#воздушная тревога
Читайте нас в
ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы
ЦАХАЛ установил контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа
11 ноября 2023, 00:42

Фото: iStock/e-crow

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о захвате ключевых позиций радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Информация об этом появилась в официальном канале армии в Telegram.

По оценкам израильских военных, в ходе нескольких дней боевых действий было ликвидировано приблизительно 150 террористов, а также установлен контроль над стратегически важными пунктами ХАМАС.

Читайте также:

В ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль опорные пункты ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ ударил по территории Сирии в ответ на атаку школы беспилотником в Эйлате

ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине
#школы
#израиль
#рейд
#контроль
#telegram
#информация
Читайте нас в
В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
Bloomberg: у Пентагона остался один миллиард долларов на поддержку ВСУ
11 ноября 2023, 00:01

Фото: iStock/rarrarorro

Оставшийся бюджет в один миллиард долларов для пополнения арсеналов вооружений у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) стал предметом внимания в Пентагоне, сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что задержки в финансировании вынудили Соединенные Штаты начать ограничивать поступление военной помощи для Украины.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что в свете ограниченного финансирования новые поставки военной помощи Украине будут уменьшаться.

Читайте также:

ВВС США подтвердили начало испытаний бомбардировщика B-21 Raider

«Рой дронов»: В США раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ

В Иране заявили, что США не удастся спасти Израиль
#задержки
#поставки
#сша
Читайте нас в
Минюст пополнил реестр иностранных агентов
Минюст России признал иноагентами политика Малова и журналиста Колдобского
10 ноября 2023, 23:54

Фото: iStock/vladj55

В пятницу, 10 ноября, Минюст России внес изменения в реестр иностранных агентов, включив в него новые имена.
Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, стали признанными иноагентами псковский политик Алексей Малов и журналист Сергей Колдобский (Шелин), а также проект «Гроза» и издание «Кедр.медиа».

По словам представителей Минюста, Сергей Колдобский «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и участвовал в создании сообщений и материалов, связанных с иностранными агентами. Алексей Малов, проживающий за пределами России, также участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Проект «Гроза» активно распространял информацию, направленную на формирование негативного образа России, а также недостоверные сведения о решениях и политике российских властей.

«Кедр.медиа» также принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности, а также распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.

Читайте также:

Комик Слепаков* разозлил россиян пародией на песню SHAMAN «Я русский»

Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована за фейки о ВС РФ

Минюст включил в реестр иноагентов трех журналистов
#гроза
#журналист
#проект
#медиа
#фейки
Читайте нас в
Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин
Кадыров сообщил о назначении Дмитрия Кечкина главой Управление ФСБ по Чечне
10 ноября 2023, 23:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Дмитрий Кечкин стал новым руководителем Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Чеченской Республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.
«Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности», — отметил глава Чечни.
Дмитрий Кечкин ранее занимал пост руководителя Управления ФСБ Ингушетии. Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что под его руководством эффективность ведомства существенно повысится, а также подчеркнул, что будет улучшено взаимодействие с местными правоохранительными и властными структурами.

«Со своей стороны мы предоставим всю необходимую поддержку. Также я выразил благодарность Игорю Кочневу, который ранее возглавлял УФСБ РФ по ЧР, за проделанную им в республике результативную работу», — добавил Кадыров.
Читайте также:

Племяннику Кадырова Хамзату присвоили звание Героя Чеченской республики

Трех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»

«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»
#фсб
#пост
#рамзан кадыров
#сво
#рф
Читайте нас в
В ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль опорные пункты ХАМАС в секторе Газа
10 ноября 2023, 22:20

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
Напомним, 8 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа. В ЦАХАЛ также заявили, что более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.

При этом, в результате одного из последних ударов Израиля по Газе погибла внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, об этом сообщает Safa. По информации палестинского агентства, Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой медицинского учебного учреждения. При этом, сколько девушке было лет - не уточняется.

Читайте также: 

В результате израильского удара погибла внучка главы политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ ударил по территории Сирии в ответ на атаку школы беспилотником в Эйлате

ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине
#израиль
#хамас
#палестина
#сектор газа
#армия
Читайте нас в
Достижения.рф