Аксёнов: Ситуация в Кировском районе Крыма вернётся в нормальное русло в течение суток

Фото: сайт Кремля
Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что ситуация с возгоранием на полигоне в Крыму вернётся в нормальное русло в течение суток.
По его словам, ситуация находится под контролем властей. Об этом глава республики сообщил президенту России Владимиру Путину.
Аксёнов уточнил, что люди, которые были эвакуированы из близлежащих населённых пунктов, убыли к своим родственникам или приехали в пункты временного размещения. Он заверил, что ситуация в регионе стабилизируется в течение суток.
В свою очередь, глава государства поручил установить причины пожара, произошедшего на полигоне, а также оказать необходимую помощь жителям района.
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Аксёнов уточнил, что люди, которые были эвакуированы из близлежащих населённых пунктов, убыли к своим родственникам или приехали в пункты временного размещения. Он заверил, что ситуация в регионе стабилизируется в течение суток.
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Анастасия Крестьянова