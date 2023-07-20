Аксенов: В Крыму после атаки украинского беспилотника погибла девочка

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В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он заверил, что ее семье будет оказана вся необходимая помощь.
Накануне глава Крыма рассказал о попытке массированной атаки ВСУ на полуостров с помощью 28 беспилотников, успешно отбитой российскими вооруженными силами. В итоге девять беспилотников были сбиты, а 19 — посажены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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