Аксёнов назвал одну из основных целей СВО

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Целью спецоперации должна стать смена режима на Украине, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью для «Крым 24».
«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», - прокомментировал ситуацию Аксенов.
По его словам, именно «продавшийся Западу» киевский режим довел Украину до того состояния, в котором она находится.
Ранее Парламент Крыма выступил с законодательной инициативой, желая изменить отдельные положения федерального конституционного закона, который касается границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.
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