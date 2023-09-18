Актер Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина

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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что готов стать доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах в 2024 году, если такое предложение поступит. Об этом пишет издание РИА Новости.
В случае, если Владимир Путин пойдет на выборы, которые запланированы на сентябрь 2024 года, Машков сможет стать доверенным лицом в предвыборной кампании, так как его восхищают российские лидеры и это для него станет огромной гордостью.
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