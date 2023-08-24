Активы РФ будут заморожены до возмещения ущерба Украине

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Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за «причинённый ущерб». Об заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Соответствующее заявление Салливана размещено на официальном сайте Белого дома.
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