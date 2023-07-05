Активист Ионов: поддержка движения BLM для Байдена была пиаром, сейчас митинги разгоняют

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Джо Байден и Камила Харрис использовали волну движения Black Lives Matter (BLM) в своих интересах во время предвыборной кампании, но после вступления в должности забросили тему поддержки афроамериканского населения.
Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.
Активист также утверждает, что ситуация с правами афроамериканцев в США не только не улучшилась при текущем руководстве, но и ухудшилась.
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Байден демонстративно опускался на одно колено и говорил о необходимости поддержки афроамериканцев, но это было скорее имитацией политической активности. Теперь, когда он находится у власти, он не уделяет внимание вопросам афроамериканской общины ни в своих речах, ни в практической политике, — отметил Ионов.
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Артем Кузьмин