Активы РФ в странах G7 останутся замороженными, пока Россия «не возместит ущерб Украине»

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Согласно декларации G7, российские активы останутся замороженными, пока РФ «не возместит ущерб Украине».
Ранее, президент России Владимир Путин подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, в ответ на изъятие российских прав на имущество или их ограничение, РФ будет вправе вводить внешнее управление на активы недружественных стран.
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Анастасия Крестьянова