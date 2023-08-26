Актёр Деревянко получил судебные иски с требованием выплатить 45 млн рублей

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Звезда фильма «Неваляшка» и сериала «Беспринципные» Павел Деревянко хотел заработать на криптобизнесе.
Baza пишет, что в 2021 году знакомый предложил Деревянко вложить деньги в криптобизнес, а потом получать проценты от инвестиций. Актёр дал согласие и вложил в дело примерно миллион рублей. Спустя время деньги к нему вернулись, а также Павел Деревянко получил 10% прибыли.
После этого актёру дали совет посотрудничать с более опытным криптобизнесменом. Деревянко подписал договор. Через некоторое время вместо денег актёру пришло 2 иска на 45 млн рублей.
Актёр уверен, что знакомый и криптобизнесмен его обманули.
Ранее сообщалось, что Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке. Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк. Недавно дом опять появился в продаже. Но уже от имени матери артиста. Сейчас особняк можно приобрести за 350 млн руб.
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После этого актёру дали совет посотрудничать с более опытным криптобизнесменом. Деревянко подписал договор. Через некоторое время вместо денег актёру пришло 2 иска на 45 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке. Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк. Недавно дом опять появился в продаже. Но уже от имени матери артиста. Сейчас особняк можно приобрести за 350 млн руб.
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Мария Фирсова