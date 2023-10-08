Al Arabia: Офицер египетской полиции застрелил двух израильтян

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В египетской Александрии офицер полиции из личного оружия расстрелял автобус с израильскими туристами. Два человека погибли на месте, еще несколько пассажиров автобуса получили ранения.
Сначала появилась информация о шести погибших и восьми раненых. Затем телеканал Al Arabia сообщил, что убиты были два туриста. Израиль пока не дал официальных комментариев по поводу случившегося.
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Александр Бойцов