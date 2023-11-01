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Al Arabiya: Армия Израиля штурмует Газу сразу с пяти направлений

01 ноября 2023, 02:27
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует сектор Газа сразу с пяти направлений, сообщает 1 ноября телеканал Al Arabiya.
По сведениям телеканала, на севере Газы сейчас идут ожесточённые столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками. В частности, бои зафиксированы в районе КПП «Бейт-Ханун». О потерях противоборствующих сторон при этом не сообщается.

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, назвав это «трагедией войны» — об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.


Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

При этом, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США признают гибель мирных жителей от рук спонсируемого ими Израиля. Однако, по словам Кирби, израильская сторона старается свести жертвы среди мирного населения к минимуму.

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#израиль
#палестина
#война
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Блинкен рассказал, кто должен управлять сектором Газа
Блинкен: Лучшим вариантом для Газы будет Палестинская национальная администрация
01 ноября 2023, 02:34

Фото: iStock/ffikretow

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что лучшим вариантом для сектора Газа была бы Палестинская национальная администрация. Об этом пишет РИА Новости.
«Наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы», — цитирует агентство слова Блинкена в ходе слушаний в комитете сената.

Он подчеркнул, что позволить Израилю или ХАМАС управлять сектором Газа — совершенно недопустимый вариант.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
#безопасность
#администрация
#израиль
#палестина
#сектор газа
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Арестович*: Зеленский ведёт себя как диктатор и массово плодит коррупцию
01 ноября 2023, 02:08

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя как настоящий диктатор и массово плодит в стране коррупцию. Такое заявление сделал в Telegram его бывший советник Алексей Арестович*, внесённый в России в список экстремистов и террористов.
По словам Арестовича*, шестой украинский президент изначально выбрал путь стагнации вместо ускоренного развития, результатом чего и стала массовая коррупция. Теперь, подчеркнул экс-советник Зеленского, «осень наступила не только в отношениях с Западом, но и с народом страны».

Комментируя статью о Зеленском, которая вышла в журнале Time, Арестович* отметил, что сквозь материал отчётливо проступает образ забытого и оставленного всеми диктатора, который может лишь истерически восклицать про скорую победу, хотя он не способен ни достичь её, ни взглянуть в глаза существующей реальности.

Алексей Арестович* в последнее время довольно часто критикует украинские власти в целом и Владимира Зеленского в частности.  Как пишет украинское издание «Страна.ua», резкие заявления от Арестовича* начали появляться после того, как он покинул Украину. По информации «Cтраны», сейчас он находится в Европе — неделю назад его якобы заметили в Вене.

В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#коррупция
#владимир зеленский
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Глава центра «Яд Ва-шем» осудил постпреда Израиля при ООН за жёлтую звезду
01 ноября 2023, 01:09

Фото: iStock/Anton_Litvintsev

Глава израильского мемориального центра «Яд Ва-шем» Дани Даян на своей странице в соцсети X резко осудил поступок постпреда страны при ООН Гилада Эрдана, который надел жёлтую звезду на заседании Совета безопасности Организации в знак протеста против позиции СБ по конфликту между Израилем и Палестиной.
По словам Даяна, такой поступок позорит и жертв Холокоста, и само еврейское государство, поскольку жёлтая звезда символизирует зависимость евреев «от милости других».

«Сегодня у нас независимая страна и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы надели на лацкан сине-белый флажок Израиля, а не жёлтую нашивку», — отметил Дани Даян.
Напомним, ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев в зале заседаний Совета Безопасности ООН жёлтую звезду, напоминающую ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста.

Гилад Эрдан подчеркнул, что эта звезда будет напоминать о обязательстве защищать себя и сражаться, как символ гордости. Это заявление и действие были сделаны в рамках публичного протеста и выражения позиции Израиля в ООН.

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#израиль
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Американская Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше
Lockheed Martin получила контракт на артподготовку в Польше — Пентагон
01 ноября 2023, 01:07

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне сообщили, что американская компания Lockheed Martin получила контракт на $83 млн. для артиллерийской подготовки в Польше. Об этом пишет РИА Новости.
«Компании Lockheed Martin присужден контракт на 83 миллиона долларов для проведения продвинутой артиллерийской подготовки», — проинформировали в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что такая подготовка будет осуществляться в Польше до 2027 года.

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Глава ФБР Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников
01 ноября 2023, 00:50

Фото: iStock/CIL868

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников на территории США. Об этом пишет РИА Новости.
Рэй уверен, что иранская сторона напрямую или с помощью наёмников планировала покушения на высокопоставленных действующих и экс-чиновников Соединённых Штатов.

Кроме того, он назвал Иран самым крупным «государством-спонсором терроризма».

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#сша
#израиль
#иран
#чиновники
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Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
31 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем на фоне ситуации в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Боливии Фредди Мамани.
«Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем», — цитирует агентство слова боливийского политика.

Мамани добавил, что Боливия осуждает агрессивные действия израильской стороны в Газе и уверена, что они угрожают стабильности и миру на международном уровне.

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Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа

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Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами
#политика
#отношения
#удар
#израиль
#сектор газа
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Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа
31 октября 2023, 22:02

Фото: iStock/e-crow

В Армии обороны Израиля подтвердили удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, его цитирует CNN.
«Это трагедия войны», - так Хехт ответил на вопрос журналиста о мирных жителях, погибших в результате израильского удара.  

Он также добавил, что целью ЦАХАЛ был один из командирова ХАМАС, который, по словам Хехта, «прятался за спинами мирных жителей».

Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

При этом, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США признают гибель мирных жителей от рук спонсируемого ими Израиля. Однако, по словам Кирби, израильская сторона старается свести жертвы среди мирного населения к минимуму.

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#армия
#гибель
#удар
#жертвы
#израиль
#хамас
#сектор газа
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Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами
31 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Naeblys

В Белом доме признали, что жертвами ударов Израиля по сектору Газа становятся мирные жители, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
«Я не отрицаю того, что это происходит сейчас. Разумеется, оно происходит. Это - трагедия, однако целью израильских сил не является преднамеренное лишение жизни невинных гражданских лиц. Они пытаются свести эти потери к минимуму», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

При этом, по последним данным Минздрава Палестины, в анклаве погибли более 8500 человек.

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#армия
#израиль
#белый дом
#сша
#погибшие
#сектор газа
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МИД Франции сообщил о двух погибших в секторе Газа французских детях
МИД Франции: в секторе Газа погибли двое французских детей
31 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Двое детей французской национальности погибли в секторе Газа. Об этом сообщает МИД Франции.
Уточняется, что трое французских детей вместе с матерью находились на территории сектора Газа. Двое детей погибли, мать и третий ребёнок получили ранения. 

В МИД уточнили, что на данный момент Франция не может контролировать эту ситуацию, поскольку консульству страны в Иерусалиме пока не удалось выйти с ней на связь. 

В ведомстве вновь потребовали разрешение на выезд из Газы всех иностранцев и, в частности, французов. Страна также настаивает на гуманитарном перемирии, чтобы появилась возможность беспрепятственно доставлять гуманитарные грузы в анклав.

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#франция
#мид
#сектор газа
#погибшие
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