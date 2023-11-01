Al Arabiya: Армия Израиля штурмует Газу сразу с пяти направлений

Фото: iStock/Gilnature
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует сектор Газа сразу с пяти направлений, сообщает 1 ноября телеканал Al Arabiya.
По сведениям телеканала, на севере Газы сейчас идут ожесточённые столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками. В частности, бои зафиксированы в районе КПП «Бейт-Ханун». О потерях противоборствующих сторон при этом не сообщается.
Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, назвав это «трагедией войны» — об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.
Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.
При этом, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США признают гибель мирных жителей от рук спонсируемого ими Израиля. Однако, по словам Кирби, израильская сторона старается свести жертвы среди мирного населения к минимуму.
Читайте также:
Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа
Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами
Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, назвав это «трагедией войны» — об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.
При этом, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США признают гибель мирных жителей от рук спонсируемого ими Израиля. Однако, по словам Кирби, израильская сторона старается свести жертвы среди мирного населения к минимуму.
Читайте также:
Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа
Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами
ХАМАС: Большое число израильских солдат убиты и ранены в Газе
Артем Путинцев