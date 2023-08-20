Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров

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Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует покинуть Нигер после неудачных переговоров с военными, захватившими власть в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Представители ЭКОВАС прибыли в Ниамей, столицу Нигера, накануне, 19 августа. В состав делегации вошли бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар, а также возглавляющий ныне организацию Бола Тинубу.
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Александр Бойцов