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Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров

20 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует покинуть Нигер после неудачных переговоров с военными, захватившими власть в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации журналистов, сформированный мятежниками после совершения военного переворота Национальный комитет спасения родины, возглавляемый командиром гвардии Абдурахманом Тчиани, отказался предоставить свободу свергнутому президенту Мохамеду Базуму и восстановить его в должности. Поскольку переговоры по урегулированию ситуации в республике не дали результата, делегация ЭКОВАС намерена покинуть Нигер.

Представители ЭКОВАС прибыли в Ниамей, столицу Нигера, накануне, 19 августа. В состав делегации вошли бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар, а также возглавляющий ныне организацию Бола Тинубу.

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#президент
#переговоры
#Нигер
#африка
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Захарова: Атакой на вокзал в Курске ВСУ нанесли удар по общей истории
20 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

МИД России решительно осудило атаку украинского беспилотника железнодорожного вокзала в Курске. Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что подобной акцией украинские националисты нанесли удар по общей истории.
В ее комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД, указано, что наследники гитлеровских прихвостней Бандеры и Шухевича в погоне за мнимой «незалежностью» и «самостийностью» на самом деле разрушают свою родину. Украинские националисты своей атакой на вокзал в Курске нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны. Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины приоритетным направлением российской политики, заключила Захарова.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Также повреждены фасад и крыша здания.

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#пожар
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#захарова
#удар
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Зеленский с первой леди прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16
20 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/stormwatch15

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Зеленский обсудит множество вопросов, среди которых Глобальный саммит мира. Однако главной темой беседы станут поставки Украине истребителей F-16.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

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#нидерланды
#украина
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#поставки
#владимир зеленский
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Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле
20 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/Orientaly

Переговоры по возобновлению зерновой сделки между Россией и Украиной могут пройти в Стамбуле. Об этом сообщает газета Sabah.
В настоящее время Турция и ООН разрабатывают проект предполагаемых переговоров.

Напомним, что зерновая сделка завершилась 18 июля. Россия отказалась от продолжения сделки, уведомив об этом Украину, Турцию и страны ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны не выполняли и не собирались выполнять обещания, данные при заключении договора по зерновой сделке. Главной целью России была поставка зерна в нуждающиеся, в частности, африканские страны, а Запад забирал большую часть продукции себе.

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#турция
#россия
#украина
#зерновая сделка
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МИД РФ: Россия так и не дождалась реакции международного сообщества на убийство Дарьи Дугиной
20 августа 2023, 11:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Россия так и не услышала никакой реакции международных правозащитных и прочих организаций на убийство Дарьи Дугиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале внешнеполитического ведомства, Захарова отмечает, что спустя ровно год после гибели Дугиной так и не удалось услышать ни слова от профильных международных организаций и правозащитных институтов по поводу ее убийства. Представитель МИД подчеркнула, что эти структуры лицемерно делят журналистов на «хороших» и «плохих».

Захарова отметила, что после расправы над Дугиной череда терактов, направленных против российских журналистов и общественников, со стороны киевского режима продолжается. Она вспомнила убийства Журавлева, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Она в очередной раз обратила внимание международных судебных инстанций и правозащитных организаций на то, как грубо попираются права журналистов, как цинично используются против них террористические методы.

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#права
#мид
#захарова
#покушение
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Экономист Мур: Власти США расставили приоритеты в пользу Украины, а не своей страны
Мур: Власти США выделяют больше средств для помощи Украине, чем своим жителям на Гавайях
20 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Власти США пообещали жителям штата Гавайи, охваченного пожарами, помощь в размере порядка 700 долларов. При этом, в недавно принятом пакете военной помощи Украине озвучена сумма в 200 млн долларов, сообщил в эфире телеканала Fox News экономист Стивен Мур.
Эксперт подчеркнул, что жители Гавайев «умоляли о деньгах», однако власти игнорировали эти запросы, полностью погрузившись в ситуацию на Украине.

«Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства», – заявил Мур.

Ранее сообщалось, что в штате бушуют пожары из-за высоких температур, сухости и урагана «Дора». Возгорание распространилось на территории до 400 гектаров. По последним данным, результате происшествия погибло 110 человек.

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#пожар
#поддержка
#украина
#финансирование
#сша
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Кеннеди-младший: Получение Украиной истребителей F-16 создаст угрозу для всего мира
20 августа 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Передача Украине истребителей F-16 станет угрозой для всего человечества. Об этом на своей странице в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сообщил, что с точки зрения обороны, идея поставки истребителей достаточно хороша. Но если смотреть на последствия такого решения, то становится ясно, что они представляют собой угрозу для всего мира. В связи с этим, Кеннеди-младший задался вопросом: «Почему бы не провести переговоры?».

Также он добавил, что передача ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону и не предотвратит коллапса, поскольку требуется много времени на подготовку пилотов. Такие самолёты сложны в использовании, необходимо иметь навыки для работы с этими машинами.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что освоение истребителей F-16 украинскими лётчиками может занять не менее пяти лет.

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#украина
#сша
#опасность
#поставки
#вооружение
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Немецкий публицист Репке: Для Киева остались только неблагоприятные исходы конфликта
20 августа 2023, 09:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Анализ заместителя главного редактора немецкого журнала Bild показывает, что украинские власти находятся в крайне разрушительной ситуации. Для Киева остались только плохие варианты исхода конфликта, и вина за это во многом лежит на странах Запада.
Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал обозреватель издания Юлиан Репке. Согласно анализу, одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление ВСУ в 2024 году. Это возможно, так как для западных союзников уже очевидно отсутствие успехов в ходе текущего контрнаступления.

Однако такие действия украинских войск будут возможны только при условии продолжения западных поставок вооружений в прежнем и даже большем объеме. Самым же «ужасным» вариантом для Украины, по мнению обозревателя, может стать встречное контрнаступление, предпринятое Вооруженными Силами России. ВСУ, истощив силы и ресурсы в бесплодных атаках, просто не смогут противостоять российским войскам, заключил эксперт.

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#эксперт
#twitter
#всу
#контрнаступление
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WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине
20 августа 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Alex Kochev

В настоящее время политики Запада разрабатывают различные варианты мирного урегулирования украинского конфликта, причем очевидно, что все они являются неприемлемыми как для Киева, так и для Москвы.
Об этом сообщается в материале издания The Wall Street Journal. В публикации указано, что основной целью Украины является восстановление ее территориальной целостности, что вряд ли достижимо в ближайшей перспективе, поскольку поддержка западных союзников весьма ограничена. Это обусловлено тем, что ключевые партнеры киевского режима, среди которых называются Германия и США, опасаются возникновения слишком больших «затрат и рисков». Поэтому разрабатываемые западными официальными лицами планы сделок по прекращению военных действий не соответствуют целям Украины и России, говорится в материале.

В Москве ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но в то же время отмечали, что для этого нет пока соответствующих предпосылок и условий.

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#сша
#германия
#поддержка
#украина
#россия
#конфликт
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Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины
20 августа 2023, 08:35

Фото: istockphoto/Michele Ursi

НАТО отказалось от всяческих надежд на победу Украины в военном конфликте с Россией. Такое мнение высказал обозреватель издания The Telegraph, британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Военный эксперт напомнил, что, выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ киевских властей от части территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Из этого выступления Кент делает вывод о том, что НАТО больше не испытывает иллюзий по поводу возможности победы Украины. Журналист также отметил, что через два года после «позорного» ухода из Афганистана Запад снова находится на грани поражения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявление Йенсена «странным вбросом». К нему присоединился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк который сообщил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в Североатлантическом альянсе.

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