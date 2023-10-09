Al Arabiya: Из Ливана в сторону Израиля выпущено не менее 12 ракет

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Из южной части Ливана в сторону Израиля было выпущено не менее 12 ракет, сообщает Al Arabiya.
При этом, кто именно выпустил эти ракеты - на телеканале не уточнили.
Ранее в израильской армии сообщили, что в Ашкелоне и в районах, которые расположены в окрестностях сектора Газа звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее в израильской армии сообщили, что в Ашкелоне и в районах, которые расположены в окрестностях сектора Газа звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.
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Евгения Парфентьева