Al Hadath: Единственная электростанция сектора Газа прекратила работу

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В секторе Газа перестала работать единственная электростанция. Выработка электроэнергии прекращена из-за отсутствия топлива.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галат отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Анклав лишили воды, продовольствия и топлива. По данным ООН, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек. Блэкаут может поставить под угрозу зжоровье и жизни мирных граждан анклава, отмечают в организации.
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