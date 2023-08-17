Al Hadath: ЭКОВАС активизирует силы быстрого реагирования для «восстановления порядка» в Нигере

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начало активацию сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, сообщил телеканал Al Hadath.
С этой целью Комитет начальников штабов обороны ЭКОВАС проведёт внеочередное совещание в Гане с 17 по 18 августа, где согласует планы развертывания резервных сил.
Решение об активации сил быстрого реагирования приняли во исполнение директивы Совета глав государств и правительств ЭКОВАС, подписанной 10 августа в Абудже (Нигерия) по итогам совещания о ситуации в Нигере.
Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.
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Решение об активации сил быстрого реагирования приняли во исполнение директивы Совета глав государств и правительств ЭКОВАС, подписанной 10 августа в Абудже (Нигерия) по итогам совещания о ситуации в Нигере.
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.
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Артем Путинцев