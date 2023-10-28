Al Hadath: ХАМАС готово к обмену по формуле «все заложники на всех заключённых»

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Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинских заключённых на всех заложников. Его слова передаёт телеканал Al Hadath.
«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», — заявил Синвар (цитата по РИА Новости).Ранее представители движения уже заявляли о своей готовности передать всех заложников Тегерану. Кроме того, официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда сообщил, что около 50 заложников погибли в результате обстрелов Израилем сектора Газа.
Израиль перешёл ко второму этапу военного конфликта с Палестиной. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеобращении к гражданам страны 28 октября. Политик отметил, что целью второго этапа войны станет уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и полное освобождение заложников.
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