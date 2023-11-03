Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе

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Иранские дипломатические источники сообщают, что ливанская группировка «Хезболла» угрожает провозгласить всеобщую мобилизацию, если США не прекратят военные действия в секторе Газа, пишет кувейтская газета Al-Jarida.
По информации издания, «Хезболла» устанавливает 3 ноября как крайний срок для выполнения этого требования. В этот день лидер группировки Хасан Насралла планирует выступление, и если прекращения огня не произойдет, он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные операции против Израиля.
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Артем Кузьмин