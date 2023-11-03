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Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе

03 ноября 2023, 04:49
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Иранские дипломатические источники сообщают, что ливанская группировка «Хезболла» угрожает провозгласить всеобщую мобилизацию, если США не прекратят военные действия в секторе Газа, пишет кувейтская газета Al-Jarida.
По информации издания, «Хезболла» устанавливает 3 ноября как крайний срок для выполнения этого требования. В этот день лидер группировки Хасан Насралла планирует выступление, и если прекращения огня не произойдет, он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные операции против Израиля.

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#лидер
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Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
03 ноября 2023, 04:26

Фото: iStock/tupungato

По итогам голосования в палате представителей Конгресса США был одобрен законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что 226 членов палаты поддержали проект, в то время как 196 проголосовали против.

Израиль получится от Вашингтона помощь объёмом около 14,5 миллиарда долларов.

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#сша
#помощь
#израиль
#проект
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Путин поручил правительству создать план развития природоподобных технологий
03 ноября 2023, 04:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение создать план по развитию природоподобных технологий. Соответствующий указ опубликован на российском правовом портале.
«В шестимесячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в РФ», — говорится в документе.

Уточняется, что план включает в себя подготовку кадров, создание научной инфраструктуры, а также проведение исследований.

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#россия
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#развитие
#путин
#рф
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В России сообщили о провале американских санкций
Антонов: США пытаются помешать развитию России, вводя новые санкции
03 ноября 2023, 02:29

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Российскую Федерацию, начиная с экономики и политики и заканчивая правами человека, пытаясь помешать развитию государства. Об этом пишет РИА Новости.
«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», — цитирует агентство слова дипломата.

Антоном подчеркнул, что санкции Соединённых Штатов не имеют здравого смысла. По его мнению, они преследуют лишь цель «зацепить и уколоть» Россию, при этом неважно, кто получит больше урона — РФ или Запад.

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#сша
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#страны
#запад
#рф
#антонов
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Экваториальная Гвинея хочет принять третий саммит Россия — Африка
03 ноября 2023, 02:02

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Экваториальная Гвинея выразила желание принять третий саммит Россия — Африка и пригласила с визитом российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия-Африка, если он может состояться на африканском континенте», — цитирует ТАСС слова президента.

Он подчеркнул, что Экваториальная Гвинея не подписывала договор МУС и не приемлет желание других стран навязывать свою волю.

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#россия
#африка
#саммит
#путин
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Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года
03 ноября 2023, 01:44

Фото: istockphoto /mapo

Жители новых регионов, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат отсрочку во внесении взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Ранее планировавшееся внедрение сборов с 2024 года перенесено на 2026 год, согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Минюст.

По данным издания «Известия», такая отсрочка обоснована необходимостью более подробной оценки состояния жилого фонда в новых регионах России. В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина подчеркнули, что жилищный фонд в этих регионах высоко изношен, а капитальный ремонт в них проводился крайне недостаточно в течение длительного времени.

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#капитальный ремонт
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#отсрочка
#компенсации
#минюст
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Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников
Times of Israel: Блинкен встретится с главами МИД арабских стран-союзников
03 ноября 2023, 01:40

Фото: сайт МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен намеревается провести встречу с главами МИД арабских стран-союзников в Аммане в субботу, 4 ноября, в рамках своего внешнеполитического турне. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на арабских дипломатов и американских чиновников.
Этот визит Блинкена, который продлится с 2 по 10 ноября, включает в себя поездки в различные страны, включая Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Одним из ключевых моментов в его планах является организация встречи с главами МИД арабских стран, где Вашингтон планирует привлечь поддержку для своих стратегий в отношении конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Пока что список участников этой встречи не был окончательно утвержден

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#сша
#израиль
#мид
#страны
#поездки
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский БПЛА
03 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/vadimrysev

Российская система ПВО успешно уничтожила украинский беспилотник в ночь с 2 на 3 ноября в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.
Около 23:45 по московскому времени силовые структуры Украины предприняли попытку осуществить террористическую акцию с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) воздушного типа в направлении объектов на территории Российской Федерации.

Силы ПВО России оперативно пресекли данную попытку, уничтожив украинский беспилотник, который находился в воздушном пространстве над Белгородской областью.

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#захарова
#пво
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Израиль прекратил все контакты с сектором Газа
Кабмин: Израиль прекращает все контакты с сектором Газа
03 ноября 2023, 01:27

Фото: iStock/Gilnature

Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости.
Так, Израиль прекращает все контакты с сектором Газа, в том числе отменяет возможность для жителей анклава работать в стране и финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА).

«Палестинских рабочих из Газы больше не будет в Израиле, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — заявили в кабмине.

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#израиль
#сектор газа
#кабмин
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Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США
03 ноября 2023, 01:13

Фото: iStock/3DSculptor

В США Сенат утвердил на пост главы ВМС адмирала Лизу Франчетти. Об этом пишет РИА Новости.
«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

В Белом доме ранее отмечали, что после утверждения Франчетти станет первой женщиной в истории во главе ВМС, а также первой в комитете начальников штабов (высшем руководящем органе армии США).

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#сша
#армия
#женщина
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