Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен намеревается провести встречу с главами МИД арабских стран-союзников в Аммане в субботу, 4 ноября, в рамках своего внешнеполитического турне. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на арабских дипломатов и американских чиновников.