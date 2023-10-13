Al-Jazeera: Двое журналистов ранены во время израильского обстрела на юге Ливана

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Международная телерадиокомпания Al-Jazeera сообщила, что два ее сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.
Как это часто бывает в подобных конфликтах, обе стороны приписывают первые выстрелы противнику. Существуют опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал лидер движения ХАМАС Халед Машаль.
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Александр Бойцов