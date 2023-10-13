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Al-Jazeera: Двое журналистов ранены во время израильского обстрела на юге Ливана

13 октября 2023, 18:53
Фото: istockphoto/Nancy Anderson

Фото: istockphoto/Nancy Anderson

Международная телерадиокомпания Al-Jazeera сообщила, что два ее сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.

Ранее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильтяне были вынуждены открыть ответный огонь после обстрела с ливанской стороны приграничного поселка Мисгав-Ам. и взрыва в кибуце Ханита. Сначала огонь вела артиллерия, после того, как Ливан начал отвечать, к обстрелу подключились тяжелые танки. Также сообщалось о трех взрывах в ливанском поселке Дахир на границе с Израилем.

Как это часто бывает в подобных конфликтах, обе стороны приписывают первые выстрелы противнику. Существуют опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал лидер движения ХАМАС Халед Машаль.

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#танки
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#израиль
#хамас
#журналист
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Богданов: Российские представители посетят Ближний Восток
13 октября 2023, 19:57

Фото: iStock/iDymax

Российские представители намерены посетить Ближний Восток на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявили замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Собираемся», - прокомментировал ситуацию Богданов, не уточнив, когда именно планируется поездка и какие страны российская делегация посетит.    

Ранее Богданов заявил, что Россия выступает против оккупации Израилем сектора Газа в случае наземной израильской операции.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#мид рф
#израиль
#палестина
#сектор газа
#конфликт
#россия
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МИД России выступил против оккупации Израилем Газы
МИД России выступил против оккупации Израилем Газы в случае наземной операции
13 октября 2023, 19:26

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия выступает против оккупации Израилем сектора Газа в случае наземной израильской операции. Об этом Богданов сообщил журналистам.
Богданов отметил, что РФ выступает против оккупации. Он также сослался на резолюцию Совбеза ООН, согласно которой основу мира и безопасности составляет земля в обмен на мир.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам российского президента, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#государство
#оон
#рф
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Армия Израиля обнаружила и перехватила неопознанный объект с Ливана
13 октября 2023, 19:21

Фото: istockphoto.com/CatEyePerspective

Армия Израиля заявила об обнаружении неопознанного объекта, пересёкшего границу страны со стороны Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, неопознанный объект был перехвачен Армией Израиля.

Ранее сообщалось, что согласно информации Международной телерадиокомпании Al-Jazeera, два её сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.

А представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильтяне были вынуждены открыть ответный огонь после обстрела с ливанской стороны приграничного поселка Мисгав-Ам. и взрыва в кибуце Ханита.

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#израиль
#армия
#военная
#конфликт
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Блинкен: США работают над созданием зон безопасности в секторе Газа
13 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/e-crow

В настоящий момент Соединенные Штаты работают над созданием зон безопасности в секторе Газа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США вместе с ведущими гуманитарными организациями работают над созданием зон безопасности в секторе Газа», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

Ранее международная телерадиокомпания Al-Jazeera сообщила, что два ее сотрудника пострадали на юге Ливана. Журналисты получили ранения во время израильского обстрела приграничной территории.

До этого сообщалось о взрыве в кибуце Ханита на израильско-ливанской границе. В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) появилось сообщение, что израильтяне ведут ответный артиллерийский огонь по территории Ливана. Когда ливанцы начали отстреливаться, ЦАХАЛ подключил к обстрелу тяжелые танки. Ранее была информация о трех взрывах возле ливанского поселка Дахир на границе с Израилем.

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#сектор газа
#сша
#палестина
#безопасность
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Al-Jazeera: ЦАХАЛ прицельно ударил по машине журналистов
Al-Jazeera: ЦАХАЛ прицельно ударил по машине журналистов
13 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла прицельный удар по машине, в которой ехали сотрудники средств массовой информации. В автомобиле находились журналисты телерадиокомпании Al-Jazeera, а так же Государственной вещательной корпорации Ливана.
В результате атаки погиб ливанский корреспондент. Еще трое сотрудников медиа получили ранения. Сегодня, как и всю прошедшую неделю, продолжается обмен ударами с разной степенью активности между «Хезболлой» и ЦАХАЛ. Несмотря на то, что журналисты защищены различными международными конвенциями и нормами международного права, израильские военные не стали разбираться и сразу открыли по ним огонь, что подтверждается видео, появившимся в сети.

О том, намеренно ли израильтяне били по автомобилю, зная, что в нем находятся представители «недружественных» СМИ, умалчивается. Официальный Тель-Авив на текущий момент никак не прокомментировал трагедию.

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#права
#военные
#журналисты
#медиа
#видео
#сми
#израиль
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Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту
13 октября 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, однако урегулирование ситуации возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По словам российского президента, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Путин отметил, что РФ исходит из безальтернативного решения конфликта между Палестиной и Израилем путем переговоров.

Ранее Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы. Путин отметил, что на текущий момент главная цель заключается в остановлении кровопролития.

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#россия
#призыв
#государство
#путин
#рф
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Квентин Тарантино приехал на базу ВВС Израиля
13 октября 2023, 18:27

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Квентин Тарантино приехал на базу Военно-воздушных сил Израиля. Таким образом он решил выразить израильским военнослужащим свою поддержку.
Известно, что ранее более 700 голливудских звезд выразили свою поддержку Израилю. Актеры, режиссеры, операторы и сценаристы американской Фабрики грёз подписали открытое письмо, в котором осудили вторжение боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» на территорию еврейского государства. Звезды Голливуда, среди которых были, например, Джейми Ли Кёртис, Дуэйн «Скала» Джонсон, актриса и модель израильского происхождения, посол доброй воли ООН Галь Гадот и многие другие, также обратились с призывом освободить захваченных заложников.

Двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам всех стран мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Днем произошли столкновения между регулярными войсками Иордании и демонстрантами, поддерживающими Палестину, возле границы с Израилем. Есть опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал Машаль. На этом фоне поддержка Израиля мировыми звездами не выглядит лишней.

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#посол
#звёзды
#актриса
#поддержка
#актеры
#лидер
#оон
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Израиль открыл огонь по Ливану
Израиль сообщил о танковом обстреле Ливана в ответ на взрыв в кибуце
13 октября 2023, 18:08

Фото: istockphoto/cla78

Израильские танки и артиллерия открыли огонь по территории Ливана. Это явилось ответной реакцией на обстрел с ливанской стороны приграничного поселка Мисгав-Ам.
До этого сообщалось о взрыве в кибуце Ханита на израильско-ливанской границе. В телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) появилось сообщение, что израильтяне ведут ответный артиллерийский огонь по территории Ливана. Когда ливанцы начали отстреливаться, ЦАХАЛ подключил к обстрелу тяжелые танки. Ранее была информация о трех взрывах возле ливанского поселка Дахир на границе с Израилем.

Двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам всех стран мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Днем произошли столкновения между регулярными войсками Иордании и демонстрантами, поддерживающими Палестину, возле границы с Израилем. Ранее был ранен ножом сотрудник израильского посольства в Пекине. Есть опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал Машаль.

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#нападение
#танки
#лидер
#информация
#израиль
#хамас
#палестина
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Политолог Брутер: «В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла»
13 октября 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/Ахмед Закоут

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, что у ХАМАС не было политического умысла сорвать подписание мирного договора между Саудовской Аравией и Израилем.
«Израиль справится с сектором Газа за пару недель. Какое бы поражение Израиль ни нанёс сейчас палестинцам, палестинцы в Газе останутся, пройдёт какое-то время, они перевооружатся и всё повторится. В атаке ХАМАС нет никакого политического смысла. Арабы не будут открыто поддерживать ХАМАС», — заявил в беседе с Pravda.Ru Брутер.

Он добавил, что для того, чтобы Палестина добилась права на самоопределение, необходимо объединение арабских стран и высказывание ими жёсткой позиции по этому вопросу, а также давление на США, для которых отдавать палестинцам что-либо неприемлемо.

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#израиль
#хамас
#палестина
#политика
#конфликт
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