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Al Jazeera: ХАМАС высказалось о желании продолжить перемирие с Израилем

29 ноября 2023, 02:59
Фото: iStock/Tomas_Ragina

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило готовность заключить всеобъемлющую сделку по обмену пленными с Израилем и продолжить гуманитарное перемирие. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель руководства организации Гази Хамад.
«Если у Израиля имеется серьезное намерение добиться освобождения своих пленных солдат, то мы готовы пойти на заключение всеобъемлющего соглашения», — сообщил он.

Ранее пятая группа заложников из 10 израильтян и двух граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАС, вернулись в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля. Сначала их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста, после чего перевезли в Египет через КПП «Рафах». Теперь после медосмотра их отправят в израильские больницы.


В МИД Катара отметили, что за прошедших четыре дня перемирия ХАМАС отпустило 69 заложников, захваченных 7 октября.
Сейчас в руках ХАМАС остаются около двух сотен заложников, захваченных в ходе нападения на еврейское государство 7 октября. Радикалы добиваются их обмена на своих сторонников, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Напомним, о старте режима прекращения огня было объявлено 24 ноября, в пятницу в 07:00 (08:00 по московскому времени). Перемирие должно было продлиться четыре дня, однако, стороны договорились об ещё двух дополнительных днях. В настоящий момент гуманитарная пауза между ХАМАС и израильской армией должна завершиться 30 ноября в 07:00.

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#хамас
#израиль
#заложники
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Сын Кадырова станет куратором батальона Шейха Мансура
29 ноября 2023, 03:24

Фото: сайт Кремля

Сын главы Чечни Адам Кадыров «будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ - батальон имени Шейха Мансура». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Адама Делимханова.
Напомним, 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Кроме того 9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». А 5 ноября Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового батальона, который будет носить имя первого имама Кавказа шейха Мансура. В своём Telegram-канале Кадыров написал, что посетил стройплощадку в Гудермесе, где возводят военный объект для этого подразделения. Позднее стало известно, ​Руслан Геремеев возглавил батальон имени шейха Мансурачто командиром батальона назначен Руслан Геремеев.

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#рамзан кадыров
#чечня
#дети
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Маск отказался посетить сектор Газа, потому что там «достаточно опасно»
29 ноября 2023, 02:36

Фото: iStock/Leestat

Бизнесмен Илон Маск отказался от приглашения палестинского радикального движения ХАМАС посетить сектор Газа, так как там «достаточно опасно».
«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», — написал предприниматель в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter).
Ранее руководство ХАМАС пригласило американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан.

27 ноября Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Встреча прошла на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 ноября атаковали ХАМАС. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#илон маск
#хамас
#сектор газа
#израиль
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Генассамблея ООН призвала Израиль освободить Голанские высоты
29 ноября 2023, 01:58

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Генеральная Ассамблея ООН приняла повторную резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты соответствующего голосования. По данным газеты, в поддержку резолюции высказалась 91 страна, в то время как 8 проголосовали против, а 62 воздержались.
Как сказано в документе, члены Организации Объединённых Наций «глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи».

При этом надо отметить, что резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не носят обязательного характера.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая её часть контролируется Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. Израиль аннексировал контролируемые им территории фактически в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.

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#оон
#израиль
#сирия
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Зеленский признан «Мечтателем года»
Издание Politico назвало Зеленского «мечтателем года»
29 ноября 2023, 00:48

Президент Украины Владимир Зеленский признан «мечтателем года» по версии американской газеты Politico. Издание ежегодно публикует список 28 самых влиятельных европейских политиков.
В нем есть три раздела: «Деятели» (люди с реальной властью), «Мечтатели» (люди с идеями, вызывающими споры) и «Разрушители» (политики, способные изменить ход игры).

В номинации «Деятели» первое место заняла председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, второе — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а третье — президент Франции Эммануэль Макрон.

В категории «Разрушители» первое место досталось главе Банка России Эльвире Набиуллиной, второе — каталонскому журналисту Карлесу Пучдемону и третье — премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Politico объясняет, что список основан на опыте редакции, прогнозах и предположениях. Рейтинг дает представление о том, кто, сможет теоретически формировать политику в предстоящий год.

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#владимир зеленский
#украина
#рейтинг
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Yonhap: Ким Чен Ын может сделать преемницей свою 10-летнюю дочь
28 ноября 2023, 23:06

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын выбрал свою 10-летнюю дочь Ким Чжу Э в возможные преемницы. Об этом со ссылкой на министра объединения Корей Ким Ен Хо сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
«Такой вариант есть, если учесть ее публичную деятельность — она регулярно появляется с отцом. Под руководством Ким Чен Ына северокорейский режим кажется стабильным, но у них нет официальной системы наследования высшей власти», — заявил министр.

Северокорейские СМИ называют её «Благородный ребенок», «Почтенный отпрыск» и «Любимая дочь». Сообщалось также, что от людей, которых зовут Чжу Э, требуют поменять свои имена. 

В 2023 году в КНДР вышла серия марок с Ким Чжу Э в честь пуска ракет, на котором она впервые появилась на публике. 

По данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу воспитывают сына и двух дочерей 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

На Западе же считают, что наследницей северокорейского лидера может стать его сестра Ким Ё Чжон, которая в настоящий момент является замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР. Сестра Кима закончила  швейцарский вуз, военные и IT-академии в КНДР и прошла обучение управлению «ядерным чемоданчиком».

Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники сообщило о существовании нескольких планов убийства лидера КНДР, по меньшей мере один из которых финансировался спецслужбами Южной Кореи.

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#ким чен ын
#кндр
#южная корея
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ХАМАС пригласил Илона Маска посетить сектор Газа
28 ноября 2023, 22:18

Фото: istock / Abdallah ElHajj

Руководство ХАМАС пригласило американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамданэ, сообщает Al Jazeera.

«Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль) против нашего народа», — заявил представитель ХАМАС.
Вчера, 27 ноября, Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Встреча прошла на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 ноября атаковали ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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#министр
#маска
#государство
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Страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ
Глава МИД Венгрии Сийярто: страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ
28 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/Michele Ursi

Главы МИД стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе признали провал украинского контрнаступления. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что участники заседания единогласно пришли к выводу то том, что не стоит ставить какие-то конкретные цели и надеяться на контрнаступление ВСУ. 

По его словам, с момента его начала ситуация в зоне спецоперации для Украины не изменилась в лучшую сторону. Сийярто оценил результаты наступления как «значительно ниже ожидавшихся». 

В завершении беседы с журналистами венгерский министр подчеркнул, что происходящие на украинской стороне события не оправдывают ожиданий союзников. 

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#украина
#нато
#контрнаступление
#спецоперация
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Мединский заявил, что у России никогда не было цели завоевывать Украину
28 ноября 2023, 20:46

Фото: istock / Diy13

Россия никогда не планировала завоевывать Украину, но украинские президент Владимир Зеленский с поддержкой запада втянули два государства в конфликт. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мединский рассказал журналистам, что требование нейтралитета Украины и отказ от вступления в НАТО являлись безусловными требованиями российской стороны.  

Он отметил, что РФ добивалась признания независимости Донецкой и Луганской республик. Россия руководствовалась необходимостью защиты русскоязычного населения Донбасса.

«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — заявил Мединский.
Помощник президента также заявил, что для заключения мира с Украиной необходимо выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Патриарх Кирилл раскрыл своё отношение к мигрантам
Патриарх Кирилл призвал откорректировать миграционную политику
28 ноября 2023, 19:35

Фото: сайт Кремля

Патриарх Кирилл в ходе Всемирного русского народного Собора заявил, что трудовые мигранты, работающие на территории России, должны уважать местные традиции народ.
Глава Русской православной церкви выразил убеждённость в том, что неверно выбранная миграционная политика в России может привести к ряду отрицательных последствий. 

Также, по его словам, политика в отношении мигрантов «острая и не всем приятная». 

Патриарх подчеркнул, что не выступает против людей, стремящихся честным путём работать на территории России. Однако он отметил, что мигранты должны понимать, что российский паспорт и заработок от российских предпринимателей не позволят им неуважительно относиться к россиянам, русской культуре и местным традициям и ценностям. 

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#патриарх кирилл
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