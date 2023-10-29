Al Jazeera: Иран отверг предостережения США по поводу конфронтации с Израилем

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Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси.
«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться, но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю). В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», — сказал Раиси.
По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.
Кроме того, Раиси отверг подозрения в том, что Иран каким-либо образом причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.
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По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.
«Силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана», — отметил президент Ирана.Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что полная поддержка Израиля со стороны США может привести к тому, что против Вашингтона откроют новые фронты. По словам главы иранской дипломатии, Соединенные Штаты советуют остальным странам продемонстрировать сдержанность, но при этом сами полностью оказались на стороне Тель-Авива.
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Артем Путинцев