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Al Jazeera: Израиль освободил седьмую группу заложников из 30 человек

01 декабря 2023, 03:01
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Израиль в рамках седьмого обмена пленными в ходе перемирия в Газе освободил ещё 30 палестинских заложников. Об этом сообщает Al-Jazeera.
Отмечается, что в Газе в течение дня были освобождены восемь израильских пленных.

«30 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в результате седьмого соглашения о перемирии в Газе после того, как в течение дня в секторе Газа были освобождены восемь израильских пленников», — говорится в публикации.


По данным Al-Jazeera, среди освобождённых заложников восемь детей и 22 женщины.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
#соглашения
#женщины
#заложники
#хамас
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Названы последствия потери Финляндией российских туристов
dikGAZETE: многие финны лишились работы на фоне отсутствия российских туристов
01 декабря 2023, 02:37

Фото: iStock/Ruma Aktar

Обозреватель издания dikGAZETE Окай Депрем поделился информацией о существенной потере работы многих жителей Финляндии после обрыва связей с Россией.
Он пояснил, что отсутствие российских туристов оказало негативное воздействие на экономику приграничных регионов Финляндии.

По его словам, значительные суммы были вложены в развитие инфраструктуры для развлечений, торговли и логистики, и эта инфраструктура сейчас находится под угрозой уничтожения.

Он отметил, что десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих оказались без работы и находятся в глубоких долгах.

Депрем осудил действия властей Финляндии, утверждая, что они представляют собой «тиранию и безумие», которые наблюдаются в европейских странах в настоящее время.

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#инфраструктура
#развитие
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Американский сенатор Рэндал Пол оценил возможность Украины вернуть Крым
Сенатор США Рэндал Пол: Украина не сможет вернуть контроль над Крымом
01 декабря 2023, 02:12

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол заявил, что Украина уже не сможет вернуть контроль над Крымом. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dvie.
Политик добавил, что не видит способа, которым ВСУ смогут вытеснить из восточной Украины и русских, как и возможности вернуть полуостров Крым под контроль Киева.

Пол подчеркнул, что для Украины единственным шансом добиться вывода российских войск были мирные переговоры. Кроме того,  сейчас Украина и США вернулись к положению, в котором находились год назад, отметил республиканец.

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#сша
#украина
#контроль
#крым
#всу
#переговоры
#россия
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Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково
Путин забрал у иностранных компаний управление аэропортом Пулково
01 декабря 2023, 01:47

Фото: iStock/Sitikka

Правительство России временно приостановило управление аэропортом Пулково, принадлежащим иностранным компаниям.
Путин подписал указ о создании «Холдинга ВВСС», который получит определенную долю в уставном капитале управляющей компании аэропорта. Документ опубликован на портале правовых актов.

Уставной капитал «Холдинга ВВСС» оценивается в 169 миллиардов рублей. Однако правительство не выступит учредителем этой компании.

Этот указ подписан в рамках контрсанкций в связи с «угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ».

С 2010 года управление аэропортом Пулково осуществляет ООО «Воздушные ворота Северной столицы», доли в уставном капитале которой принадлежат кипрской компании на 100 процентов.

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#путин
#рф
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В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок
Счетная палата США: миссия по высадке на Луне вряд ли будет осуществлена в срок
01 декабря 2023, 00:17

Фото: istockphoto/mikiell

По информации Главного контрольного управления США, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вероятно не сможет провести высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года, передает ТАСС.
Такие сроки оказались под сомнением из-за проблем с разработкой посадочного модуля и скафандра. Задержки в проведении некоторых летных испытаний могут повлиять на график последующих проверок.

В итоге, Счетная палата пришла к выводу, что выполнение миссии по высадке на Луну в 2025 году, как это планировалось, становится маловероятным.

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#график
#ракеты
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Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос до трех тысяч квадратных метров
30 ноября 2023, 23:50

Фото: istock / Distortion Media

Площадь возгорания на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Логвиненко отметил, что в настоящее время нет угрозы распространения пожара на жилые объекты.

Ранее было сообщено о возгорании площадью более 1000 квадратных метров, и пожару присвоили третью категорию сложности.

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#пожар
#мчс
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Китай начал создавать «железную армию»
Fox News: Китай начал военную подготовку детей для создания «железной армии»
30 ноября 2023, 23:44

Фото: IStock/grynold

В Китае стартовала программа подготовки детей к военной службе, начиная с семи лет, с целью внедрения боевого духа и стандартов, необходимых для формирования «железной армии». Информация об этом поступила из Спортивного бюро Шанхая, сообщил американский телеканал Fox News.
«Китай начал подготовку детей к военной службе, придавая значительное внимание „боевому духу“ семилетних молодых граждан с целью формирования „железной армии“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ стандарты и боевой дух военных», — сообщает телеканал, цитируя инициативу бюро.
Эта программа обучения будет реализовываться в Шанхае. Главный тренер мужской гимнастической сборной Китая, выделяя эту инициативу в отчете Спортивного бюро, подчеркнул ее ценность для каждого жителя страны.

«Это — возможность, которую ценят все, независимо от возраста», — отметил он.
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#страны
#программа
#право
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На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка
30 ноября 2023, 23:20

Фото: iStock/Distortion Media

В четверг, 30 ноября, в Академическом районе Москвы произошло возгорание и последующий взрыв трансформаторной будки, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
Как уточнил сайт MSK1.RU, местные жители зафиксировали несколько взрывов, после которых над улицей поднялся черный столб дыма. Это привело к частичному отключению электричества на улице.

«Фонари на бульваре потухли полчаса назад», - сообщил один из жителей района.
«У нас в домах пропал свет, на улице слышались взрывы», - поделился другой очевидец.
В пресс-службе МЧС по Москве подтвердили, что пожар на улице Винокурова был успешно потушен.

«Пожар был ликвидирован в 22:24. Источником возгорания оказались электрические приборы», — уточнили представители ведомства.
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Коломойский через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины
Коломойский подал судебный иск с требованием вернуть ему гражданство Украины
30 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/olegda88

Бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием отменить решение о лишении его гражданства Украины. Об этом сообщает УНИАН.
В исковом заявлении адвокаты олигарха потребовали отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Игоря Коломойского утратившим гражданство Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил  украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».

В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.

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#украина
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Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС
Будущая глава МИД Аргентины Мондино заявила, что страна не вступит в БРИКС
30 ноября 2023, 21:19

Фото: istock / butenkow

Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.

«Аргентина не войдет в БРИКС», — озвучила позицию государства по членству в объединении.
Выборы в Аргентине состоялись в 2 тура  22 октября и 19 ноября 2023 года. По результатам голосования был избран новый президент, вице-президент, губернаторы большей части провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей решил не менять песо на доллар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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