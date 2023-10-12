Al Jazeera: Мэр израильского Сдерота объявил эвакуацию мирных жителей

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Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди объявил о начале эвакуации мирных жителей. Он обратился к военным с просьбой обеспечить безопасный выезд граждан за городскую черту.
С тяжелыми осколочными ранениями были госпитализированы девушка в возрасте около 20 лет и мужчина примерно 30 лет. Также медики увезли в госпиталь 33-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести. Он получил ранение шрапнелью. Легкие ранения получил 37-летний мужчина, когда бежал в бомбоубежище.
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Александр Бойцов