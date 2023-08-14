Al Jazeera: Мятежное правительство Нигера готово начать переговоры с ЭКОВАС

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih
Мятежники, захватившие власть в Нигере, готовы вступить в переговорный процесс с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает арабский телеканал Al Jazeera.
«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС", — приводит телеканал слова премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна, назначенного Национальным советом спасения родины, высшим органом власти после переворота.
Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.
Читайте также:
Мятежники Нигера обвиняют свергнутого президента в госизмене
Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку ЭКОВАС
Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну
Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.
Читайте также:
Мятежники Нигера обвиняют свергнутого президента в госизмене
Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку ЭКОВАС
Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну
Артем Путинцев