Al-Jazeera: ЦАХАЛ прицельно ударил по машине журналистов

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла прицельный удар по машине, в которой ехали сотрудники средств массовой информации. В автомобиле находились журналисты телерадиокомпании Al-Jazeera, а так же Государственной вещательной корпорации Ливана.
О том, намеренно ли израильтяне били по автомобилю, зная, что в нем находятся представители «недружественных» СМИ, умалчивается. Официальный Тель-Авив на текущий момент никак не прокомментировал трагедию.
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Александр Бойцов