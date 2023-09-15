«Аль-Каида»* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств

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Террористическая группировка «Аль-Каида»* пригрозила атаками против ведомств Франции и Швеции. Об этом сообщает газета Figaro.
В материале газеты также напомнили, что «Аль-Каида* на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.
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* Террористическая организация, запрещена в России
Екатерина Коршунова