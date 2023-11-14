Al Mayadeen: Пять человек погибло после удара Израиля по лагерю беженцев в Тулькарме

Наёмники стран Запада, которые ранее участвовали в боях на стороне Украины в районе Запорожья, теперь пополнили ряды Армии обороны Израиля, хотя в ЦАХАЛ и заявляют, что ничего об этом не знают. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.